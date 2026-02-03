Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Саудовская Аравия построит в Турции две солнечные электростанции - 03.02.2026, ПРАЙМ
Саудовская Аравия построит в Турции две солнечные электростанции
СТАМБУЛ, 3 фев - ПРАЙМ. Турция и Саудовская Аравия заключили соглашение в сфере возобновляемой энергии, согласно которому саудовские компании построят солнечные электростанции в Турции, обеспечивающие электричеством почти 2 миллиона домохозяйств, заявил во вторник министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар. Межправительственное соглашение было подписано в ходе визита министра в Эр-Рияд в составе сопровождающей президента Турции делегации. "В рамках соглашения мы поставили цель - компании из Саудовской Аравии возведут солнечные и ветряные электростанции общей мощностью в 5 тысяч мегаватт. Принято решение на первом этапе реализовать проекты солнечных электростанций общей мощностью в 2 тысячи МВт в провинциях Сивас и Караман", - сообщил министр в соцсети X. Проекты будут реализованы в том числе за счет кредитов от ряда международных финансовых организаций. По его словам, на первые 25 лет будет установлена фиксированная стоимость электроэнергии с двух солнечных электростанций, которая станет самой низкой среди возводимых в Турции электростанций на возобновляемых источниках энергии. Инвестиции в проект составят 2 миллиарда долларов, станции обеспечат электроэнергией более 2,1 миллиона домохозяйств. Власти Турции планируют довести к 2035 году выработку электроэнергии за счет солнца и ветра до 120 тысяч МВт, напомнил министр. На данный момент ветряные станции вырабатывают почти 14 тысяч МВт энергии, удовлетворяя более 10% потребностей страны.
22:31 03.02.2026
 
Саудовская Аравия построит в Турции две солнечные электростанции

СТАМБУЛ, 3 фев - ПРАЙМ. Турция и Саудовская Аравия заключили соглашение в сфере возобновляемой энергии, согласно которому саудовские компании построят солнечные электростанции в Турции, обеспечивающие электричеством почти 2 миллиона домохозяйств, заявил во вторник министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар.
Межправительственное соглашение было подписано в ходе визита министра в Эр-Рияд в составе сопровождающей президента Турции делегации.
"В рамках соглашения мы поставили цель - компании из Саудовской Аравии возведут солнечные и ветряные электростанции общей мощностью в 5 тысяч мегаватт. Принято решение на первом этапе реализовать проекты солнечных электростанций общей мощностью в 2 тысячи МВт в провинциях Сивас и Караман", - сообщил министр в соцсети X.
Проекты будут реализованы в том числе за счет кредитов от ряда международных финансовых организаций.
По его словам, на первые 25 лет будет установлена фиксированная стоимость электроэнергии с двух солнечных электростанций, которая станет самой низкой среди возводимых в Турции электростанций на возобновляемых источниках энергии.
Инвестиции в проект составят 2 миллиарда долларов, станции обеспечат электроэнергией более 2,1 миллиона домохозяйств.
Власти Турции планируют довести к 2035 году выработку электроэнергии за счет солнца и ветра до 120 тысяч МВт, напомнил министр. На данный момент ветряные станции вырабатывают почти 14 тысяч МВт энергии, удовлетворяя более 10% потребностей страны.
