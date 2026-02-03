https://1prime.ru/20260203/energetika-867164595.html
Представители России и Венгрии обсудили сотрудничество в сфере энергетики
МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Представители министерств иностранных дел России и Венгрии провели консультации в Москве, обсудили сотрудничество в сфере энергетики, а также ситуацию в Европе, аспекты деятельности ООН и ОБСЕ, сообщили в российском дипведомстве. "Третьего февраля в Москве состоялись консультации заместителей министра иностранных дел Российской Федерации Александра Викторовича Грушко и Дмитрия Евгеньевича Любинского с госсекретарем министерства внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петером Стараи. В центре обсуждения была текущая ситуация в Европе, а также положение в Балканском регионе", - говорится в сообщении на сайте ведомства. Отмечается, что были затронуты отдельные аспекты деятельности международных организаций, включая ООН и ОБСЕ, рассмотрены практические вопросы двусторонней повестки дня с акцентом на сотрудничестве в сфере энергетики.
