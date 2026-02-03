https://1prime.ru/20260203/energetika-867164595.html

Представители России и Венгрии обсудили сотрудничество в сфере энергетики

Представители России и Венгрии обсудили сотрудничество в сфере энергетики - 03.02.2026, ПРАЙМ

Представители России и Венгрии обсудили сотрудничество в сфере энергетики

Представители министерств иностранных дел России и Венгрии провели консультации в Москве, обсудили сотрудничество в сфере энергетики, а также ситуацию в Европе, | 03.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-03T21:28+0300

2026-02-03T21:28+0300

2026-02-03T21:28+0300

энергетика

россия

газ

венгрия

москва

европа

оон

обсе

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1d/860076028_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_9717adda74f2466f10bffcfea6b31cd9.jpg

МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Представители министерств иностранных дел России и Венгрии провели консультации в Москве, обсудили сотрудничество в сфере энергетики, а также ситуацию в Европе, аспекты деятельности ООН и ОБСЕ, сообщили в российском дипведомстве. "Третьего февраля в Москве состоялись консультации заместителей министра иностранных дел Российской Федерации Александра Викторовича Грушко и Дмитрия Евгеньевича Любинского с госсекретарем министерства внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петером Стараи. В центре обсуждения была текущая ситуация в Европе, а также положение в Балканском регионе", - говорится в сообщении на сайте ведомства. Отмечается, что были затронуты отдельные аспекты деятельности международных организаций, включая ООН и ОБСЕ, рассмотрены практические вопросы двусторонней повестки дня с акцентом на сотрудничестве в сфере энергетики.

https://1prime.ru/20260126/zapret-866912876.html

венгрия

москва

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, газ, венгрия, москва, европа, оон, обсе