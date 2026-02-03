https://1prime.ru/20260203/evro-867149470.html

МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Евро слабо дорожает к доллару во вторник днем после выхода данных по инфляции во Франции, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 13.38 мск курс евро к доллару рос до 1,1788 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1786 доллара за евро. Курс доллара к иене рос до 155,88 иены со 155,61 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) рос на символические 0,03% - до 97,64 пункта. Рынки оценивают опубликованные ранее во вторник данные. Годовая потребительская инфляция во Франции, по предварительной оценке, в январе резко замедлилась - до 0,3% с 0,8% по итогам прошлого года, а за январь индекс потребительских цен снизился на 0,3% после роста на 0,1% в декабре. А в среду аналитики ожидают выхода статистики из еврозоны. Так, Евростат опубликует предварительную оценку инфляции за январь. Прогнозируется рост показателя на 1,7% в годовом выражении, в месячном - снижение на 0,4%. Кроме того, ожидается сохранение базовой годовой инфляции на уровне прошлого месяца в 2,3%.

