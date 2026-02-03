https://1prime.ru/20260203/evro-867149470.html
Евро слабо дорожает к доллару
Евро слабо дорожает к доллару - 03.02.2026, ПРАЙМ
Евро слабо дорожает к доллару
Евро слабо дорожает к доллару во вторник днем после выхода данных по инфляции во Франции, свидетельствуют данные торгов. | 03.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-03T13:50+0300
2026-02-03T13:50+0300
2026-02-03T13:50+0300
рынок
франция
сша
евростат
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/13/862528789_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_39ae8f19c59120bfefb6d667c173c6aa.jpg
МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Евро слабо дорожает к доллару во вторник днем после выхода данных по инфляции во Франции, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 13.38 мск курс евро к доллару рос до 1,1788 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1786 доллара за евро. Курс доллара к иене рос до 155,88 иены со 155,61 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) рос на символические 0,03% - до 97,64 пункта. Рынки оценивают опубликованные ранее во вторник данные. Годовая потребительская инфляция во Франции, по предварительной оценке, в январе резко замедлилась - до 0,3% с 0,8% по итогам прошлого года, а за январь индекс потребительских цен снизился на 0,3% после роста на 0,1% в декабре. А в среду аналитики ожидают выхода статистики из еврозоны. Так, Евростат опубликует предварительную оценку инфляции за январь. Прогнозируется рост показателя на 1,7% в годовом выражении, в месячном - снижение на 0,4%. Кроме того, ожидается сохранение базовой годовой инфляции на уровне прошлого месяца в 2,3%.
https://1prime.ru/20260203/serebro-867142477.html
франция
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/13/862528789_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_fda6c455cdc07185c3e8ad8cdf5eeea6.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, франция, сша, евростат
Рынок, ФРАНЦИЯ, США, Евростат
Евро слабо дорожает к доллару
Евро слабо дорожает к доллару после выхода данных по инфляции во Франции