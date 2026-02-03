Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Евро слабо дорожает к доллару - 03.02.2026, ПРАЙМ
Евро слабо дорожает к доллару
Евро слабо дорожает к доллару - 03.02.2026, ПРАЙМ
Евро слабо дорожает к доллару
Евро слабо дорожает к доллару во вторник днем после выхода данных по инфляции во Франции, свидетельствуют данные торгов. | 03.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-03T13:50+0300
2026-02-03T13:50+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/13/862528789_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_39ae8f19c59120bfefb6d667c173c6aa.jpg
МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Евро слабо дорожает к доллару во вторник днем после выхода данных по инфляции во Франции, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 13.38 мск курс евро к доллару рос до 1,1788 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1786 доллара за евро. Курс доллара к иене рос до 155,88 иены со 155,61 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) рос на символические 0,03% - до 97,64 пункта. Рынки оценивают опубликованные ранее во вторник данные. Годовая потребительская инфляция во Франции, по предварительной оценке, в январе резко замедлилась - до 0,3% с 0,8% по итогам прошлого года, а за январь индекс потребительских цен снизился на 0,3% после роста на 0,1% в декабре. А в среду аналитики ожидают выхода статистики из еврозоны. Так, Евростат опубликует предварительную оценку инфляции за январь. Прогнозируется рост показателя на 1,7% в годовом выражении, в месячном - снижение на 0,4%. Кроме того, ожидается сохранение базовой годовой инфляции на уровне прошлого месяца в 2,3%.
13:50 03.02.2026
 
Евро слабо дорожает к доллару

Евро слабо дорожает к доллару после выхода данных по инфляции во Франции

© РИА Новости . Михаил Кутузов | Перейти в медиабанкДенежные купюры
Денежные купюры - ПРАЙМ, 1920, 03.02.2026
Денежные купюры. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Кутузов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Евро слабо дорожает к доллару во вторник днем после выхода данных по инфляции во Франции, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.38 мск курс евро к доллару рос до 1,1788 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1786 доллара за евро. Курс доллара к иене рос до 155,88 иены со 155,61 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) рос на символические 0,03% - до 97,64 пункта.
Гранулированное серебро - ПРАЙМ, 1920, 03.02.2026
Биржевая цена серебра растет более чем на десять процентов
09:35
Рынки оценивают опубликованные ранее во вторник данные. Годовая потребительская инфляция во Франции, по предварительной оценке, в январе резко замедлилась - до 0,3% с 0,8% по итогам прошлого года, а за январь индекс потребительских цен снизился на 0,3% после роста на 0,1% в декабре.
А в среду аналитики ожидают выхода статистики из еврозоны. Так, Евростат опубликует предварительную оценку инфляции за январь. Прогнозируется рост показателя на 1,7% в годовом выражении, в месячном - снижение на 0,4%. Кроме того, ожидается сохранение базовой годовой инфляции на уровне прошлого месяца в 2,3%.
 
