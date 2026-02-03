https://1prime.ru/20260203/finlyandiya-867144549.html
"Вопрос рассматривается". СМИ раскрыли необычный шаг Финляндии из-за России
"Вопрос рассматривается". СМИ раскрыли необычный шаг Финляндии из-за России - 03.02.2026, ПРАЙМ
"Вопрос рассматривается". СМИ раскрыли необычный шаг Финляндии из-за России
Финские власти планируют передислоцировать несколько своих ледоколов из южных портов в северные районы из-за ситуации на Украине, пишет Yle. | 03.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Финские власти планируют передислоцировать несколько своих ледоколов из южных портов в северные районы из-за ситуации на Украине, пишет Yle."Рассредоточенное размещение ледоколов – это лишь малая часть общей картины, но этот вопрос также рассматривается", — приводит издание слова министра транспорта и связи страны Лулу Ранне.Согласно СМИ, в качестве возможных новых баз рассматриваются порты Оулу и Кеми, которые готовы принять ледоколы, уходящие из Хельсинки и Хамина-Котки. В статье подчёркивается, что такое перераспределение может усилить безопасность снабжения, чья значимость была отмечена конфликтом на Украине. На встрече 9 октября президент США Дональд Трамп сообщил финскому премьеру Александру Стуббу, что США намерены приобрести ледоколы от Хельсинки. Трамп добавил, что по контракту будет построено 11 судов. Стубб уточнил, что первый американский корабль будет готов к 2028 году. В октябре Yle также писало о желании Трампа добиться паритета в количестве ледоколов с Москвой. Ранее Владимир Путин подчёркивал, что ни одна страна в мире не обладает таким атомным ледокольным флотом, как Россия.
