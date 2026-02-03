Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Вопрос рассматривается". СМИ раскрыли необычный шаг Финляндии из-за России - 03.02.2026
"Вопрос рассматривается". СМИ раскрыли необычный шаг Финляндии из-за России
2026-02-03T11:20+0300
2026-02-03T11:20+0300
МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Финские власти планируют передислоцировать несколько своих ледоколов из южных портов в северные районы из-за ситуации на Украине, пишет Yle."Рассредоточенное размещение ледоколов – это лишь малая часть общей картины, но этот вопрос также рассматривается", — приводит издание слова министра транспорта и связи страны Лулу Ранне.Согласно СМИ, в качестве возможных новых баз рассматриваются порты Оулу и Кеми, которые готовы принять ледоколы, уходящие из Хельсинки и Хамина-Котки. В статье подчёркивается, что такое перераспределение может усилить безопасность снабжения, чья значимость была отмечена конфликтом на Украине. На встрече 9 октября президент США Дональд Трамп сообщил финскому премьеру Александру Стуббу, что США намерены приобрести ледоколы от Хельсинки. Трамп добавил, что по контракту будет построено 11 судов. Стубб уточнил, что первый американский корабль будет готов к 2028 году. В октябре Yle также писало о желании Трампа добиться паритета в количестве ледоколов с Москвой. Ранее Владимир Путин подчёркивал, что ни одна страна в мире не обладает таким атомным ледокольным флотом, как Россия.
11:20 03.02.2026
 
"Вопрос рассматривается". СМИ раскрыли необычный шаг Финляндии из-за России

Yle: Финляндия планирует рассредоточить свои ледоколы из-за РФ

© CC BY 2.0 / michael davis-burchatФлаг Финляндии, Хельсинки
Флаг Финляндии, Хельсинки - ПРАЙМ, 1920, 03.02.2026
Флаг Финляндии, Хельсинки. Архивное фото
© CC BY 2.0 / michael davis-burchat
МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Финские власти планируют передислоцировать несколько своих ледоколов из южных портов в северные районы из-за ситуации на Украине, пишет Yle.
"Рассредоточенное размещение ледоколов – это лишь малая часть общей картины, но этот вопрос также рассматривается", — приводит издание слова министра транспорта и связи страны Лулу Ранне.
Согласно СМИ, в качестве возможных новых баз рассматриваются порты Оулу и Кеми, которые готовы принять ледоколы, уходящие из Хельсинки и Хамина-Котки. В статье подчёркивается, что такое перераспределение может усилить безопасность снабжения, чья значимость была отмечена конфликтом на Украине.
Флаг Финляндии - ПРАЙМ, 1920, 02.02.2026
В Финляндии сделали внезапное заявление об отношениях с Россией
Вчера, 17:20
На встрече 9 октября президент США Дональд Трамп сообщил финскому премьеру Александру Стуббу, что США намерены приобрести ледоколы от Хельсинки. Трамп добавил, что по контракту будет построено 11 судов. Стубб уточнил, что первый американский корабль будет готов к 2028 году.
В октябре Yle также писало о желании Трампа добиться паритета в количестве ледоколов с Москвой.
Ранее Владимир Путин подчёркивал, что ни одна страна в мире не обладает таким атомным ледокольным флотом, как Россия.
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине - ПРАЙМ, 1920, 02.02.2026
Новый план Германии против России вызвал панику на Западе
Вчера, 17:01
 
