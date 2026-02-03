Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава МИД Финляндии сделала дерзкое заявление о Путине - 03.02.2026
Глава МИД Финляндии сделала дерзкое заявление о Путине
Телефонный разговор европейских лидеров с президентом России Владимиром Путиным пошлет неправильный сигнал, заявила глава МИД Финляндии Элина Валтонен, чьи... | 03.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-03T17:10+0300
2026-02-03T17:10+0300
МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Телефонный разговор европейских лидеров с президентом России Владимиром Путиным пошлет неправильный сигнал, заявила глава МИД Финляндии Элина Валтонен, чьи слова передает Die Welt."Звонок европейцев Путину сейчас пошлет совершенно неправильный сигнал", — заявила она.По ее мнению, перед разговором европейские главы должны совместно согласовать тему разговора, а сам звонок не будет означать примирение с Россией.В последние время лидеры стран Евросоюза все чаще говорят о необходимости возобновить диалог с Москвой. В январе канцлер Германии Фридрих Мерц не только выразил надежду на восстановление отношений, но и назвал Россию европейской страной. Перед этим к переговорам призвал президент Франции Эммануэль Макрон. Глава российского МИД Сергей Лавров расценил его заявление как работу на публику.Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, Путин готов к восстановлению контактов. При этом возможная встреча на высшем уровне должна быть попыткой понять позиции друг друга, а не чтением нотаций, подчеркивал он.
17:10 03.02.2026
 
Глава МИД Финляндии сделала дерзкое заявление о Путине

Валтонен: звонок европейцев Путину пошлет неправильный сигнал

© flickr.com / stanjourdanФлаг Финляндии
Флаг Финляндии - ПРАЙМ, 1920, 03.02.2026
Флаг Финляндии. Архивное фото
© flickr.com / stanjourdan
МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Телефонный разговор европейских лидеров с президентом России Владимиром Путиным пошлет неправильный сигнал, заявила глава МИД Финляндии Элина Валтонен, чьи слова передает Die Welt.
"Звонок европейцев Путину сейчас пошлет совершенно неправильный сигнал", — заявила она.
По ее мнению, перед разговором европейские главы должны совместно согласовать тему разговора, а сам звонок не будет означать примирение с Россией.
В последние время лидеры стран Евросоюза все чаще говорят о необходимости возобновить диалог с Москвой. В январе канцлер Германии Фридрих Мерц не только выразил надежду на восстановление отношений, но и назвал Россию европейской страной. Перед этим к переговорам призвал президент Франции Эммануэль Макрон. Глава российского МИД Сергей Лавров расценил его заявление как работу на публику.
Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, Путин готов к восстановлению контактов. При этом возможная встреча на высшем уровне должна быть попыткой понять позиции друг друга, а не чтением нотаций, подчеркивал он.
СМИ раскрыли, что случится на встрече в Абу-Даби из-за Зеленского
