Фьючерсы Уолл-стрит во вторник преимущественно поднимаются
Фьючерсы Уолл-стрит во вторник преимущественно поднимаются
2026-02-03T14:56+0300
МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Фьючерсы Уолл-стрит во вторник преимущественно поднимаются, рынки оценивают рост акций копаний технологического сектора перед выходом их финансовых отчетов, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.48 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижается на 0,1%, до 49 472 пунктов, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq 100 растет на 0,34%, до 25 938,25 пункта, а фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 увеличивается на 0,07%, до 6 976,44 пунктов. Инвесторы продолжают оценивать доклады компаний. Так, позднее во вторник ожидаются отчеты о прибыли производителя микросхем AMD и компании серверного оборудования Super Micro Computer. Их акции на предторгах дорожают на 1,9% и 2,7% соответственно. Кроме того, позже на этой неделе представит отчет компания Alphabet, чьи акции на предторгах поднимаются в цене на 1,38%.
