https://1prime.ru/20260203/fyuchersy-867151312.html

Фьючерсы Уолл-стрит во вторник преимущественно поднимаются

Фьючерсы Уолл-стрит во вторник преимущественно поднимаются - 03.02.2026, ПРАЙМ

Фьючерсы Уолл-стрит во вторник преимущественно поднимаются

Фьючерсы Уолл-стрит во вторник преимущественно поднимаются, рынки оценивают рост акций копаний технологического сектора перед выходом их финансовых отчетов,... | 03.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-03T14:56+0300

2026-02-03T14:56+0300

2026-02-03T14:56+0300

рынок

торги

индексы

amd

alphabet

nasdaq composite

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859565992_0:534:1201:1209_1920x0_80_0_0_bacded902cb241259bb8e7a9cff5c29b.jpg

МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Фьючерсы Уолл-стрит во вторник преимущественно поднимаются, рынки оценивают рост акций копаний технологического сектора перед выходом их финансовых отчетов, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.48 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижается на 0,1%, до 49 472 пунктов, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq 100 растет на 0,34%, до 25 938,25 пункта, а фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 увеличивается на 0,07%, до 6 976,44 пунктов. Инвесторы продолжают оценивать доклады компаний. Так, позднее во вторник ожидаются отчеты о прибыли производителя микросхем AMD и компании серверного оборудования Super Micro Computer. Их акции на предторгах дорожают на 1,9% и 2,7% соответственно. Кроме того, позже на этой неделе представит отчет компания Alphabet, чьи акции на предторгах поднимаются в цене на 1,38%.

https://1prime.ru/20260203/yuan-867148035.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, индексы, amd, alphabet, nasdaq composite