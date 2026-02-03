https://1prime.ru/20260203/g20-867158414.html

Комиссия по участию России в G20 обсудила обеспечение интересов в торговле

МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Комиссия по участию РФ в G20 обсудила задачи по обеспечению российских интересов в переговорах по вопросам торговли и энергетической безопасности, сообщили на сайте Кремля. "Особое внимание уделено задачам по обеспечению российских интересов в переговорном процессе по вопросам торговли, финансовой стабильности, энергетической безопасности и критических минералов, снижения барьеров для экономики, инвестиций и рынков труда, а также развития искусственного интеллекта", - говорится в сообщении по итогам заседания межведомственной комиссии по обеспечению участия РФ в G20.

