Комиссия по участию России в G20 обсудила обеспечение интересов в торговле - 03.02.2026
Политика
Комиссия по участию России в G20 обсудила обеспечение интересов в торговле
2026-02-03T19:03+0300
2026-02-03T19:03+0300
политика
россия
рф
g20
МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Комиссия по участию РФ в G20 обсудила задачи по обеспечению российских интересов в переговорах по вопросам торговли и энергетической безопасности, сообщили на сайте Кремля. "Особое внимание уделено задачам по обеспечению российских интересов в переговорном процессе по вопросам торговли, финансовой стабильности, энергетической безопасности и критических минералов, снижения барьеров для экономики, инвестиций и рынков труда, а также развития искусственного интеллекта", - говорится в сообщении по итогам заседания межведомственной комиссии по обеспечению участия РФ в G20.
рф
россия, рф, g20
Политика, РОССИЯ, РФ, G20
19:03 03.02.2026
 
МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Комиссия по участию РФ в G20 обсудила задачи по обеспечению российских интересов в переговорах по вопросам торговли и энергетической безопасности, сообщили на сайте Кремля.
"Особое внимание уделено задачам по обеспечению российских интересов в переговорном процессе по вопросам торговли, финансовой стабильности, энергетической безопасности и критических минералов, снижения барьеров для экономики, инвестиций и рынков труда, а также развития искусственного интеллекта", - говорится в сообщении по итогам заседания межведомственной комиссии по обеспечению участия РФ в G20.
Саммит G20 в Йоханнесбурге, ЮАР - ПРАЙМ, 1920, 27.01.2026
Россия в рамках G20 затронет предотвращение пиратских захватов и блокад
27 января, 12:37
 
ПолитикаРОССИЯРФG20
 
 
