Биржевые цены газа в Европе упали почти на 6 процентов

2026-02-03T10:32+0300

газ

торги

европа

нидерланды

ice

МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в начале торгов теряют почти 6%, и впервые за две недели – с 19 января – опустились ниже 400 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Февральские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 390,8 доллара (–6%). А по состоянию на 10.11 мск их стоимость составляет 393 доллара (–5,4%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 415,6 доллара за тысячу кубометров. Цены опустились ниже 400 долларов впервые с 19 января. При этом еще 26 января они достигли годового максимума в 530 долларов за тысячу кубометров.

европа

нидерланды

