"Газпром" обновил рекорд суточных поставок газа в феврале

2026-02-03T12:08+0300

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. "Газпром" 1 февраля обновил рекорд суточных поставок газа российским потребителям для этого месяца – 1,767 миллиарда кубометров, сообщила компания. "Первого февраля российским потребителям поставлен рекордный для этого месяца суточный объем газа из Единой системы газоснабжения – 1,767 миллиарда кубометров", – говорится в сообщении компании. Предыдущий рекорд – 1,744 миллиарда кубометров – был зафиксирован ровно 14 лет назад, 1 февраля 2012 года, уточнили в "Газпроме". Высокое потребление газа связано с похолоданием. Поставки по газотранспортной системе "Газпрома" осуществляются надежно, в том числе благодаря работе подземных газовых хранилищ, подчеркнули там.

