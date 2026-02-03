https://1prime.ru/20260203/gaz-867145814.html
"Газпром" обновил рекорд суточных поставок газа в феврале
03.02.2026
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. "Газпром" 1 февраля обновил рекорд суточных поставок газа российским потребителям для этого месяца – 1,767 миллиарда кубометров, сообщила компания. "Первого февраля российским потребителям поставлен рекордный для этого месяца суточный объем газа из Единой системы газоснабжения – 1,767 миллиарда кубометров", – говорится в сообщении компании. Предыдущий рекорд – 1,744 миллиарда кубометров – был зафиксирован ровно 14 лет назад, 1 февраля 2012 года, уточнили в "Газпроме". Высокое потребление газа связано с похолоданием. Поставки по газотранспортной системе "Газпрома" осуществляются надежно, в том числе благодаря работе подземных газовых хранилищ, подчеркнули там.
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. "Газпром" 1 февраля обновил рекорд суточных поставок газа российским потребителям для этого месяца – 1,767 миллиарда кубометров, сообщила компания.
"Первого февраля российским потребителям поставлен рекордный для этого месяца суточный объем газа из Единой системы газоснабжения – 1,767 миллиарда кубометров", – говорится в сообщении компании.
Предыдущий рекорд – 1,744 миллиарда кубометров – был зафиксирован ровно 14 лет назад, 1 февраля 2012 года, уточнили в "Газпроме
Высокое потребление газа связано с похолоданием. Поставки по газотранспортной системе "Газпрома" осуществляются надежно, в том числе благодаря работе подземных газовых хранилищ, подчеркнули там.
Биржевые цены газа в Европе упали почти на 6 процентов