Биржевые цены на газ в Европе снизились на 3,5 процента

МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе снизились во вторник на 3,5% - до 401 доллара за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Мартовские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 390,8 доллара (-6%). Ценовой минимум составил 381,9 доллара (-8,1%), ценовой максимум - 403,8 доллара (-2,8%). Последние фьючерсы торговались по 401,2 доллара (-3,5%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 415,6 доллара за тысячу кубометров. Во вторник цены опустились ниже 400 долларов впервые с 19 января. При этом еще 26 января они достигли годового максимума в 530 долларов за тысячу кубометров. Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже немного превысила 420 долларов, что почти на 9% больше, чем было годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах - таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года. А исторического рекорда в 3 892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.
