В Германии за четыре года снизились реальные зарплаты - 03.02.2026
В Германии за четыре года снизились реальные зарплаты
В Германии за четыре года снизились реальные зарплаты - 03.02.2026, ПРАЙМ
В Германии за четыре года снизились реальные зарплаты
Реальные зарплаты в Германии за последние четыре года сократились почти на 10% в реальном выражении, несмотря на заметную инфляцию в стране, подсчитало РИА... | 03.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-03T05:28+0300
2026-02-03T05:28+0300
МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Реальные зарплаты в Германии за последние четыре года сократились почти на 10% в реальном выражении, несмотря на заметную инфляцию в стране, подсчитало РИА Новости по данным бюро Destatis. Одна из причин – антироссийский санкционный фон Евросоюза, который вогнал немецкую экономику в "снежный ком", рассказали агентству аналитики. Если в январе 2021 года индекс потребительских цен составлял 101 пункт, то уже в декабре 2025 года он поднялся до 122,7 пункта. Таким образом, цены за это время выросли на 21,5%. "Мы наблюдаем эффект "снежного" кома. Германия была вынуждена из-за санкций повысить цен на газ. Это спровоцировало рост цены на товары первой необходимости", - рассказал финансовый советник и основатель "Rodin.Capital" Алексей Родин. При этом зарплаты за инфляцией не просто не успевают расти, но и снижаются. Так, с четвертого квартала 2021 года по третий квартал 2025 года реальные зарплаты в Германии упали на 10,2%. "Германия, прежде уверенно входившая в число самых развитых стран мира, упорно добивает собственную экономику о стену антироссийских санкций. Чего стоит только участие в инициативе ЕС о полном отказе от российского газа. В хранилищах ФРГ его сейчас практически нет", - заключил депутат Госдумы Алексей Журавлев (партия "Родина"). Германия пять лет назад была одним из основных европейских торговых партнеров России - немецкая промышленность преимущественно обеспечивалась российским газом. Однако в 2022 году ситуация изменилась: Германия присоединилась к санкциям ЕС, а осенью 2022 года были взорваны "Северные потоки", в результате чего страна лишилась доступа к российскому газу и перешла на значительно более дорогой американский. Как ранее сообщало агентство, немецкая промышленность упала на 6,6% с тех пор, как ЕС начал санкционную политику. При этом Евросоюз работает уже над 20-м пакетом санкций. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
05:28 03.02.2026
 
В Германии за четыре года снизились реальные зарплаты

Destatis: реальные зарплаты в Германии за четыре года сократились почти на 10%

МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Реальные зарплаты в Германии за последние четыре года сократились почти на 10% в реальном выражении, несмотря на заметную инфляцию в стране, подсчитало РИА Новости по данным бюро Destatis. Одна из причин – антироссийский санкционный фон Евросоюза, который вогнал немецкую экономику в "снежный ком", рассказали агентству аналитики.
Если в январе 2021 года индекс потребительских цен составлял 101 пункт, то уже в декабре 2025 года он поднялся до 122,7 пункта. Таким образом, цены за это время выросли на 21,5%.
"Мы наблюдаем эффект "снежного" кома. Германия была вынуждена из-за санкций повысить цен на газ. Это спровоцировало рост цены на товары первой необходимости", - рассказал финансовый советник и основатель "Rodin.Capital" Алексей Родин.
При этом зарплаты за инфляцией не просто не успевают расти, но и снижаются. Так, с четвертого квартала 2021 года по третий квартал 2025 года реальные зарплаты в Германии упали на 10,2%.
"Германия, прежде уверенно входившая в число самых развитых стран мира, упорно добивает собственную экономику о стену антироссийских санкций. Чего стоит только участие в инициативе ЕС о полном отказе от российского газа. В хранилищах ФРГ его сейчас практически нет", - заключил депутат Госдумы Алексей Журавлев (партия "Родина").
Германия пять лет назад была одним из основных европейских торговых партнеров России - немецкая промышленность преимущественно обеспечивалась российским газом.
Однако в 2022 году ситуация изменилась: Германия присоединилась к санкциям ЕС, а осенью 2022 года были взорваны "Северные потоки", в результате чего страна лишилась доступа к российскому газу и перешла на значительно более дорогой американский. Как ранее сообщало агентство, немецкая промышленность упала на 6,6% с тех пор, как ЕС начал санкционную политику.
При этом Евросоюз работает уже над 20-м пакетом санкций. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
 
Заголовок открываемого материала