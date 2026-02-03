https://1prime.ru/20260203/germanija-867138159.html

В Германии за четыре года снизились реальные зарплаты

2026-02-03T05:28+0300

мировая экономика

экономика

германия

запад

фрг

ес

destatis

госдума

МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Реальные зарплаты в Германии за последние четыре года сократились почти на 10% в реальном выражении, несмотря на заметную инфляцию в стране, подсчитало РИА Новости по данным бюро Destatis. Одна из причин – антироссийский санкционный фон Евросоюза, который вогнал немецкую экономику в "снежный ком", рассказали агентству аналитики. Если в январе 2021 года индекс потребительских цен составлял 101 пункт, то уже в декабре 2025 года он поднялся до 122,7 пункта. Таким образом, цены за это время выросли на 21,5%. "Мы наблюдаем эффект "снежного" кома. Германия была вынуждена из-за санкций повысить цен на газ. Это спровоцировало рост цены на товары первой необходимости", - рассказал финансовый советник и основатель "Rodin.Capital" Алексей Родин. При этом зарплаты за инфляцией не просто не успевают расти, но и снижаются. Так, с четвертого квартала 2021 года по третий квартал 2025 года реальные зарплаты в Германии упали на 10,2%. "Германия, прежде уверенно входившая в число самых развитых стран мира, упорно добивает собственную экономику о стену антироссийских санкций. Чего стоит только участие в инициативе ЕС о полном отказе от российского газа. В хранилищах ФРГ его сейчас практически нет", - заключил депутат Госдумы Алексей Журавлев (партия "Родина"). Германия пять лет назад была одним из основных европейских торговых партнеров России - немецкая промышленность преимущественно обеспечивалась российским газом. Однако в 2022 году ситуация изменилась: Германия присоединилась к санкциям ЕС, а осенью 2022 года были взорваны "Северные потоки", в результате чего страна лишилась доступа к российскому газу и перешла на значительно более дорогой американский. Как ранее сообщало агентство, немецкая промышленность упала на 6,6% с тех пор, как ЕС начал санкционную политику. При этом Евросоюз работает уже над 20-м пакетом санкций. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

2026

Новости

мировая экономика, германия, запад, фрг, ес, destatis, госдума