В Госдуме предложили ввести мораторий на отчуждение жилья в ЛНР и ДНР

2026-02-03T01:24+0300

МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" предложили ввести мораторий на отчуждение жилой недвижимости на территории ЛНР и ДНР до окончания специальной военной операции. Обращение с таким предложением на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами инициативы выступили лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксёненко. "Просим Вас, уважаемый Михаил Владимирович, рассмотреть следующие предложения: ввести мораторий на отчуждение жилой недвижимости на территории ЛНР и ДНР до окончания специальной военной операции", - сказано в письме. В беседе с РИА Новости Миронов отметил, что такое решение нужно принимать, когда родственники собственников жилья являются гражданами России, могут подтвердить родство с другими владельцами, а также предоставить документы об оплате коммунальных услуг за жильё. "В мой адрес поступают многочисленные обращения жителей Луганской и Донецкой Народных Республик. Люди пишут о проблемах с перерегистрацией недвижимости, документы на которую выдавали украинские власти. Трудности возникли после сокращения срока госрегистрации прав на недвижимое имущество. Ранее право собственности можно было оформить до 1 января 2028 года, но в конце прошлого года его сократили до 1 июля 2026 года, и многих это застало врасплох", - рассказал лидер партии. В пример он привел граждан России, жителей ЛНР и ДНР, у которых есть дом или квартира в долевой собственности, и свои доли по российскому законодательству они оформили, но другая часть может принадлежать близким родственникам из Украины. "По понятным причинам они не могут приехать в Россию, но если владелец вовремя не явится для перерегистрации лично, то жилье могут признать бесхозным, и оно перейдет в распоряжение государства. Соответственно, людей волнует - что будет с недвижимостью, если дом, квартира окончательно не переоформлены, а документы потеряны или сгорели во время боевых действий", - добавил Миронов. По его словам, в МФЦ могут отказать в регистрации права собственности без разрешения коллегиального органа по вопросам управления и распоряжения объектами недвижимости, но процедура и сроки принятия решений этим органом власти нигде не прописаны, как и исчерпывающий перечень причин отказа в выдаче разрешения, и процедура обжалования вынесенных решений. "А ещё в обращениях говорится, что в некоторых городах ДНР на основании постановления местных администраций уже началось отчуждение недвижимости у собственников, которые отсутствуют в силу объективных обстоятельств… Одним словом, проблем и неопределённости вокруг перерегистрации недвижимости в ЛНР и ДНР предостаточно, и "Справедливая Россия" предлагает ввести мораторий на отчуждение недвижимости в ДНР и ЛНР до окончания СВО", - подытожил Миронов.

недвижимость, бизнес, лнр, украина, сергей миронов, госдума