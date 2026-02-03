Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ГД предложили разрешить разблокировку банковских карт через госуслуги - 03.02.2026
МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером палаты Владиславом Даванковым предложили разрешить разблокировку банковских карт через госуслуги. Соответствующее обращение на имя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева имеется в распоряжении РИА Новости. "Представляется целесообразным рассмотреть возможность создания единого окна на базе портала "Госуслуги" для подачи заявлений о разблокировке банковских карт и счетов", - сказано в документе. Принятие данной инициативы, по мнению авторов, обеспечит возможность в случае отсутствия ответа со стороны банка либо получения отказа без указания причин направить обращение и соответствующий пакет документов в Банк России, Росфинмониторинг или Федеральную службу судебных приставов через портал "Госуслуги" в удобном и понятном формате для граждан, а кредитные организации смогут использовать подтверждённую идентификацию через ЕСИА, что снизит риски подачи поддельных заявлений и упростит проверочные процедуры.
12:20 03.02.2026
 
В ГД предложили разрешить разблокировку банковских карт через госуслуги

"Новые люди" предложили разрешить разблокировку банковских карт через госуслуги

© РИА Новости . Владимир Трефилов
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером палаты Владиславом Даванковым предложили разрешить разблокировку банковских карт через госуслуги.
Соответствующее обращение на имя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева имеется в распоряжении РИА Новости.
"Представляется целесообразным рассмотреть возможность создания единого окна на базе портала "Госуслуги" для подачи заявлений о разблокировке банковских карт и счетов", - сказано в документе.
Принятие данной инициативы, по мнению авторов, обеспечит возможность в случае отсутствия ответа со стороны банка либо получения отказа без указания причин направить обращение и соответствующий пакет документов в Банк России, Росфинмониторинг или Федеральную службу судебных приставов через портал "Госуслуги" в удобном и понятном формате для граждан, а кредитные организации смогут использовать подтверждённую идентификацию через ЕСИА, что снизит риски подачи поддельных заявлений и упростит проверочные процедуры.
В МВД рассказали, как обезопасить учетную запись на "Госуслугах"
20 января, 09:25
Заголовок открываемого материала