В ГД предложили разрешить разблокировку банковских карт через госуслуги

В ГД предложили разрешить разблокировку банковских карт через госуслуги

2026-02-03T12:20+0300

финансы

банки

банк россия

росфинмониторинг

МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером палаты Владиславом Даванковым предложили разрешить разблокировку банковских карт через госуслуги. Соответствующее обращение на имя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева имеется в распоряжении РИА Новости. "Представляется целесообразным рассмотреть возможность создания единого окна на базе портала "Госуслуги" для подачи заявлений о разблокировке банковских карт и счетов", - сказано в документе. Принятие данной инициативы, по мнению авторов, обеспечит возможность в случае отсутствия ответа со стороны банка либо получения отказа без указания причин направить обращение и соответствующий пакет документов в Банк России, Росфинмониторинг или Федеральную службу судебных приставов через портал "Госуслуги" в удобном и понятном формате для граждан, а кредитные организации смогут использовать подтверждённую идентификацию через ЕСИА, что снизит риски подачи поддельных заявлений и упростит проверочные процедуры.

