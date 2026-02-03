https://1prime.ru/20260203/gretsiya-867150546.html
Греция столкнулась с проблемами с импортом газа
Греция столкнулась с проблемами с импортом газа - 03.02.2026, ПРАЙМ
Греция столкнулась с проблемами с импортом газа
Европа сталкивается с проблемами в доступности газа и высокими ценами после отказа от покупки российского газа, пишет министр окружающей среды и энергетики... | 03.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-03T14:35+0300
2026-02-03T14:35+0300
2026-02-03T14:35+0300
газ
мировая экономика
европа
греция
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/82466/45/824664515_0:0:2983:1677_1920x0_80_0_0_ce37e390f395e72ccab069fd30278b6b.jpg
МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Европа сталкивается с проблемами в доступности газа и высокими ценами после отказа от покупки российского газа, пишет министр окружающей среды и энергетики Греции Ставрос Папаставру в статье для издания Foreign Policy. "Прогнозы о том, что отказ от зависимости от российского газа нанесет ущерб европейской конкурентоспособности, не оправдались. Тем не менее, доступность по-прежнему остается проблемой. Даже несмотря на то, что оптовые цены на газ упали по сравнению с пиковыми значениями 2022 года, они остаются значительно выше докризисного уровня", - написал Папаставру. В ноябре прошлого года Греция подписала с США долгосрочный контракт о поставке американского СПГ в Европу во время американо-греческого форума "Шестое партнерство по трансатлантическому сотрудничеству в области энергетики (P-TEC)" в Афинах. В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, всё равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.
https://1prime.ru/20260203/gaz-867145814.html
европа
греция
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82466/45/824664515_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_2e74fab0bf4e04bacbe7d9fed365ecc0.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газ, мировая экономика, европа, греция, сша
Газ, Мировая экономика, ЕВРОПА, ГРЕЦИЯ, США
Греция столкнулась с проблемами с импортом газа
Греция столкнулась с проблемами с импортом газа после отказа от поставок из РФ