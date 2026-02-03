https://1prime.ru/20260203/indeksy-867151451.html
Фондовые индексы Европы в основном снижаются
МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы преимущественно снижаются во вторник днем, при этом ранее в ходе торгов британский FTSE 100 достиг нового исторически высокого уровня, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.39 мск британский индекс FTSE 100 опускался на 0,44% относительно предыдущего закрытия, до 10 296,35 пункта, ранее в ходе торгов показатель достиг нового рекордного значения в 10 372,21 пункта. В то же время французский CAC 40 снижался на 0,2%, до 8 165,17 пункта, немецкий DAX поднимался на 0,22%, до 24 838,34 пункта. Согласно опубликованным ранее во вторник данным Национального института статистики и экономических исследований Франции (Insee), годовая инфляция в стране, по предварительной оценке, в январе резко замедлилась - до 0,3% с декабрьских 0,8%, это минимальное значение показателя с конца 2020 года. Акции финской энергетической Fortum дешевеют во Франкфурте на 8,88% после выхода финотчетности. Согласно опубликованным данным, чистая прибыль финской группы Fortum, приходящаяся на головную компанию, по итогам 2025 года составила 765 миллионов евро после 1,164 миллиарда евро в 2024 год.
