Фондовые индексы США в основном снижаются - 03.02.2026
Фондовые индексы США в основном снижаются
2026-02-03T17:55+0300
2026-02-03T17:55+0300
МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в основном снижаются в начале торгов после публикации финансовой отчётности ряда компаний, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.43 мск промышленный индекс Dow Jones увеличивается на 0,44%, до 49 625,01 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite снижается на 0,41% - до 23 495,95 пункта, индекс широкого рынка S&amp;P 500 опускается на 0,05%, до 6 972,93 пункта. Аналитики оценивают корпоративные и результаты финансовой отчётности компаний. Чистая прибыль американской PepsiCo Inc., одного из крупнейших в мире производителей прохладительных напитков, снизилась в прошлом году на 14%, до 8,24 миллиарда долларов, сообщается в пресс-релизе компании. Чистая прибыль фармацевтической компании Pfizer Inc., приходящаяся на акционеров, по итогам года уменьшилась на 3,2%, до 7,771 миллиарда долларов, следует из финансовой отчетности американской корпорации. По итогам четвертого квартала чистая прибыль компании PayPal снизилась на 4% - до 1,155 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию за отчетный период составила 1,23 доллара после 1,19 доллара годом ранее, показатель оказался ниже ожиданий в 1,29 доллара. Выручка PayPal выросла на 4% в годовом выражении - до 8,676 миллиарда долларов, при это оказалась ниже прогнозов. Компания во вторник также объявила о том, что с 1 марта Алекс Крисс (Alex Chriss) покинет должности генерального директора и президента PayPal. Его место займет Энрике Лорес (Enrique Lores), который с 2019 года занимает должность главы HP Inc.
17:55 03.02.2026
 
Фондовые индексы США в основном снижаются

Фондовые индексы США в основном снижаются после публикации финотчетности

© fotolia.com / Andrey KuzminДоллары
Доллары - ПРАЙМ, 1920, 03.02.2026
Доллары. Архивное фото
© fotolia.com / Andrey Kuzmin
МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в основном снижаются в начале торгов после публикации финансовой отчётности ряда компаний, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.43 мск промышленный индекс Dow Jones увеличивается на 0,44%, до 49 625,01 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite снижается на 0,41% - до 23 495,95 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 опускается на 0,05%, до 6 972,93 пункта.
Аналитики оценивают корпоративные и результаты финансовой отчётности компаний.
Чистая прибыль американской PepsiCo Inc., одного из крупнейших в мире производителей прохладительных напитков, снизилась в прошлом году на 14%, до 8,24 миллиарда долларов, сообщается в пресс-релизе компании.
Чистая прибыль фармацевтической компании Pfizer Inc., приходящаяся на акционеров, по итогам года уменьшилась на 3,2%, до 7,771 миллиарда долларов, следует из финансовой отчетности американской корпорации.
По итогам четвертого квартала чистая прибыль компании PayPal снизилась на 4% - до 1,155 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию за отчетный период составила 1,23 доллара после 1,19 доллара годом ранее, показатель оказался ниже ожиданий в 1,29 доллара. Выручка PayPal выросла на 4% в годовом выражении - до 8,676 миллиарда долларов, при это оказалась ниже прогнозов.
Компания во вторник также объявила о том, что с 1 марта Алекс Крисс (Alex Chriss) покинет должности генерального директора и президента PayPal. Его место займет Энрике Лорес (Enrique Lores), который с 2019 года занимает должность главы HP Inc.
 
