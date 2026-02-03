https://1prime.ru/20260203/indiya-867142951.html

СМИ раскрыли подробности торговой сделки США и Индии

СМИ раскрыли подробности торговой сделки США и Индии - 03.02.2026, ПРАЙМ

СМИ раскрыли подробности торговой сделки США и Индии

Торговая сделка между США и Индией распространяется на покупку индийской стороной продукции таких секторов, как нефтяная и оборонная промышленность,... | 03.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-03T10:15+0300

2026-02-03T10:15+0300

2026-02-03T10:15+0300

мировая экономика

россия

сша

индия

дональд трамп

в мире

https://cdnn.1prime.ru/img/76241/72/762417271_0:63:1001:626_1920x0_80_0_0_3f816d5282586d2eecec230999a831fc.jpg

МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Торговая сделка между США и Индией распространяется на покупку индийской стороной продукции таких секторов, как нефтяная и оборонная промышленность, фармацевтика, телекоммуникации и авиация, передает агентство Рейтер со ссылкой на индийского правительственного чиновника. Ранее президент США Дональд Трамп объявил о торговой сделке с Индией, в рамках которой США будут взимать пониженную взаимную пошлину в 18%. Новый тариф станет самым низким среди всех стран Индийского субконтинента. "Приверженность закупать американскую продукцию распространяется на такие сектора, как фармацевтика, телекоммуникации, оборонная и нефтяная промышленность и авиация", - приводит агентство слова индийского чиновника. Кроме того, по данным источника, Индия предоставила США доступ на рынок для некоторых видов сельскохозяйственной продукции. Чиновник сообщил, что нынешняя торговая сделка - это лишь первый этап, а более всеобъемлющее соглашение будет обсуждаться в течение ближайших месяцев. Трамп 27 августа 2025 года ввел дополнительную пошлину на импорт из Индии в 25%, в результате чего совокупная ставка достигла 50% - это один из самых высоких тарифов Соединенных Штатов. В республике называли меры США "необоснованными и несправедливыми", но подчеркивали готовность к диалогу и дальнейшему поиску компромисса.

https://1prime.ru/20260114/aei-866490240.html

сша

индия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, россия, сша, индия, дональд трамп, в мире