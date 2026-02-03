СМИ раскрыли подробности торговой сделки США и Индии

https://1prime.ru/20260203/indiya-867142951.html
МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Торговая сделка между США и Индией распространяется на покупку индийской стороной продукции таких секторов, как нефтяная и оборонная промышленность, фармацевтика, телекоммуникации и авиация, передает агентство Рейтер со ссылкой на индийского правительственного чиновника. Ранее президент США Дональд Трамп объявил о торговой сделке с Индией, в рамках которой США будут взимать пониженную взаимную пошлину в 18%. Новый тариф станет самым низким среди всех стран Индийского субконтинента. "Приверженность закупать американскую продукцию распространяется на такие сектора, как фармацевтика, телекоммуникации, оборонная и нефтяная промышленность и авиация", - приводит агентство слова индийского чиновника. Кроме того, по данным источника, Индия предоставила США доступ на рынок для некоторых видов сельскохозяйственной продукции. Чиновник сообщил, что нынешняя торговая сделка - это лишь первый этап, а более всеобъемлющее соглашение будет обсуждаться в течение ближайших месяцев. Трамп 27 августа 2025 года ввел дополнительную пошлину на импорт из Индии в 25%, в результате чего совокупная ставка достигла 50% - это один из самых высоких тарифов Соединенных Штатов. В республике называли меры США "необоснованными и несправедливыми", но подчеркивали готовность к диалогу и дальнейшему поиску компромисса.
сша
индия
