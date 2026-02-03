Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ раскрыли подробности торговой сделки США и Индии - 03.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260203/indiya-867142951.html
СМИ раскрыли подробности торговой сделки США и Индии
СМИ раскрыли подробности торговой сделки США и Индии - 03.02.2026, ПРАЙМ
СМИ раскрыли подробности торговой сделки США и Индии
Торговая сделка между США и Индией распространяется на покупку индийской стороной продукции таких секторов, как нефтяная и оборонная промышленность,... | 03.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-03T10:15+0300
2026-02-03T10:15+0300
мировая экономика
россия
сша
индия
дональд трамп
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/76241/72/762417271_0:63:1001:626_1920x0_80_0_0_3f816d5282586d2eecec230999a831fc.jpg
МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Торговая сделка между США и Индией распространяется на покупку индийской стороной продукции таких секторов, как нефтяная и оборонная промышленность, фармацевтика, телекоммуникации и авиация, передает агентство Рейтер со ссылкой на индийского правительственного чиновника. Ранее президент США Дональд Трамп объявил о торговой сделке с Индией, в рамках которой США будут взимать пониженную взаимную пошлину в 18%. Новый тариф станет самым низким среди всех стран Индийского субконтинента. "Приверженность закупать американскую продукцию распространяется на такие сектора, как фармацевтика, телекоммуникации, оборонная и нефтяная промышленность и авиация", - приводит агентство слова индийского чиновника. Кроме того, по данным источника, Индия предоставила США доступ на рынок для некоторых видов сельскохозяйственной продукции. Чиновник сообщил, что нынешняя торговая сделка - это лишь первый этап, а более всеобъемлющее соглашение будет обсуждаться в течение ближайших месяцев. Трамп 27 августа 2025 года ввел дополнительную пошлину на импорт из Индии в 25%, в результате чего совокупная ставка достигла 50% - это один из самых высоких тарифов Соединенных Штатов. В республике называли меры США "необоснованными и несправедливыми", но подчеркивали готовность к диалогу и дальнейшему поиску компромисса.
https://1prime.ru/20260114/aei-866490240.html
сша
индия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76241/72/762417271_40:0:959:689_1920x0_80_0_0_3bdd2a794498bd03ba73c407a96d0a19.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, россия, сша, индия, дональд трамп, в мире
Мировая экономика, РОССИЯ, США, ИНДИЯ, Дональд Трамп, В мире
10:15 03.02.2026
 
СМИ раскрыли подробности торговой сделки США и Индии

Reuters: торговая сделка с Индией распространяется на нефтяную промышленность и авиацию

© flickr.com / patrikmloeffФлаг Индии
Флаг Индии - ПРАЙМ, 1920, 03.02.2026
Флаг Индии. Архивное фото
© flickr.com / patrikmloeff
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Торговая сделка между США и Индией распространяется на покупку индийской стороной продукции таких секторов, как нефтяная и оборонная промышленность, фармацевтика, телекоммуникации и авиация, передает агентство Рейтер со ссылкой на индийского правительственного чиновника.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил о торговой сделке с Индией, в рамках которой США будут взимать пониженную взаимную пошлину в 18%. Новый тариф станет самым низким среди всех стран Индийского субконтинента.
Флаг Индии - ПРАЙМ, 1920, 14.01.2026
США не заставят Индию отказаться от российской нефти, считает эксперт
14 января, 15:35
"Приверженность закупать американскую продукцию распространяется на такие сектора, как фармацевтика, телекоммуникации, оборонная и нефтяная промышленность и авиация", - приводит агентство слова индийского чиновника.
Кроме того, по данным источника, Индия предоставила США доступ на рынок для некоторых видов сельскохозяйственной продукции. Чиновник сообщил, что нынешняя торговая сделка - это лишь первый этап, а более всеобъемлющее соглашение будет обсуждаться в течение ближайших месяцев.
Трамп 27 августа 2025 года ввел дополнительную пошлину на импорт из Индии в 25%, в результате чего совокупная ставка достигла 50% - это один из самых высоких тарифов Соединенных Штатов. В республике называли меры США "необоснованными и несправедливыми", но подчеркивали готовность к диалогу и дальнейшему поиску компромисса.
 
Мировая экономикаРОССИЯСШАИНДИЯДональд ТрампВ мире
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала