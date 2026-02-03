https://1prime.ru/20260203/indiya-867147482.html
Россия отслеживает новости, касающиеся закупок нефти Индией, заявил Песков
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Россия отслеживает новости, касающиеся закупок нефти Индией, анализирует заявления на этот счет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Президент США Дональд Трамп 2 февраля сообщил, что премьер Индии Нарендра Моди якобы согласился отказаться от российской нефти и увеличить поставки из США. Премьер-министр Индии Нарендра Моди по итогам разговора с Трампом не прокомментировал его утверждения относительно якобы отказа Нью-Дели от закупок российской нефти. "Разумеется, мы очень внимательно отслеживаем все новости на этот счет. Разумеется, мы очень внимательно относимся к заявлениям президента Трампа: мы их тщательно фиксируем, анализируем", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос. Ранее Трамп объявил о торговой сделке с Индией, в рамках которой США будут взимать пониженную взаимную пошлину в 18%. Новый тариф станет самым низким среди всех стран Индийского субконтинента.
Президент США Дональд Трамп
2 февраля сообщил, что премьер Индии Нарендра Моди
якобы согласился отказаться от российской нефти и увеличить поставки из США. Премьер-министр Индии Нарендра Моди по итогам разговора с Трампом не прокомментировал его утверждения относительно якобы отказа Нью-Дели от закупок российской нефти.
"Разумеется, мы очень внимательно отслеживаем все новости на этот счет. Разумеется, мы очень внимательно относимся к заявлениям президента Трампа: мы их тщательно фиксируем, анализируем", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее Трамп объявил о торговой сделке с Индией, в рамках которой США будут взимать пониженную взаимную пошлину в 18%. Новый тариф станет самым низким среди всех стран Индийского субконтинента.
