Россия отслеживает новости, касающиеся закупок нефти Индией, заявил Песков

03.02.2026





МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Россия отслеживает новости, касающиеся закупок нефти Индией, анализирует заявления на этот счет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Президент США Дональд Трамп 2 февраля сообщил, что премьер Индии Нарендра Моди якобы согласился отказаться от российской нефти и увеличить поставки из США. Премьер-министр Индии Нарендра Моди по итогам разговора с Трампом не прокомментировал его утверждения относительно якобы отказа Нью-Дели от закупок российской нефти. "Разумеется, мы очень внимательно отслеживаем все новости на этот счет. Разумеется, мы очень внимательно относимся к заявлениям президента Трампа: мы их тщательно фиксируем, анализируем", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос. Ранее Трамп объявил о торговой сделке с Индией, в рамках которой США будут взимать пониженную взаимную пошлину в 18%. Новый тариф станет самым низким среди всех стран Индийского субконтинента.

