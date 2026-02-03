Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Индия отменит пошлины на промышленные товары из США, заявил торгпред Грир - 03.02.2026
Индия отменит пошлины на промышленные товары из США, заявил торгпред Грир
ВАШИНГТОН, 3 фев - ПРАЙМ. Индия полностью снимет пошлины почти на все промышленные товары из США в рамках новой двусторонней торговой сделки, заявил во вторник торговый представитель США Джеймисон Грир. "Сегодня средняя ставка пошлин (Индии - ред.) на промышленные товары (из США - ред.) составляет около 13,5%, но практически для всех таких товаров она будет снижена до нуля", - сказал Грир в интервью телеканалу CNBC. Индия также согласилась отменить пошлины на широкий спектр американских сельскохозяйственных продуктов, включая орехи, вино, спиртные напитки, фрукты, овощи и другие товары, заявил Грир. При этом он не уточнил, когда именно индийские пошлины на американские товары будут снижены до нуля. Ранее президент США Дональд Трамп объявил о торговой сделке с Индией, в рамках которой США будут взимать пониженную взаимную пошлину в 18%. Новый тариф станет самым низким среди всех стран Индийского субконтинента. При этом Трамп заявил, что премьер Индии Нарендра Моди пообещал существенно нарастить закупки американской продукции: более чем на 500 миллиардов долларов.
19:06 03.02.2026
 
Индия отменит пошлины на промышленные товары из США, заявил торгпред Грир

Грир: Индия согласилась отменить пошлины почти на все промышленные товары из США

Флаг Индии
Флаг Индии - ПРАЙМ, 1920, 03.02.2026
Флаг Индии. Архивное фото
© Фото : Unsplash/Srijan Mohan
ВАШИНГТОН, 3 фев - ПРАЙМ. Индия полностью снимет пошлины почти на все промышленные товары из США в рамках новой двусторонней торговой сделки, заявил во вторник торговый представитель США Джеймисон Грир.
"Сегодня средняя ставка пошлин (Индии - ред.) на промышленные товары (из США - ред.) составляет около 13,5%, но практически для всех таких товаров она будет снижена до нуля", - сказал Грир в интервью телеканалу CNBC.
Индия также согласилась отменить пошлины на широкий спектр американских сельскохозяйственных продуктов, включая орехи, вино, спиртные напитки, фрукты, овощи и другие товары, заявил Грир.
При этом он не уточнил, когда именно индийские пошлины на американские товары будут снижены до нуля.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил о торговой сделке с Индией, в рамках которой США будут взимать пониженную взаимную пошлину в 18%. Новый тариф станет самым низким среди всех стран Индийского субконтинента. При этом Трамп заявил, что премьер Индии Нарендра Моди пообещал существенно нарастить закупки американской продукции: более чем на 500 миллиардов долларов.
Отказ от нефти из России будет разрушительным для Индии, считают экономисты
Заголовок открываемого материала