Глава МИД Украины набросился на главу ФИФА из-за России
Глава МИД Украины набросился на главу ФИФА из-за России - 03.02.2026, ПРАЙМ
Глава МИД Украины набросился на главу ФИФА из-за России
2026-02-03T05:23+0300
2026-02-03T05:23+0300
2026-02-03T05:23+0300
МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига оскорбил президента ФИФА Джанни Инфантино за его высказывания относительно неэффективности санкций против российских команд. "Моральные дегенераты предлагают отменить запреты, несмотря на неспособность России закончить войну", — написал он в соцсети Х. В понедельник Инфантино заявил, что организация должна рассмотреть вариант отмены ограничений для российских команд, подчеркнув их бесполезность. В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА приняли решение временно отстранить российские сборные и клубы от международных соревнований из-за ситуации на Украине.
Глава МИД Украины набросился на главу ФИФА из-за России
