Глава МИД Украины набросился на главу ФИФА из-за России
Глава МИД Украины набросился на главу ФИФА из-за России
МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига оскорбил президента ФИФА Джанни Инфантино за его высказывания относительно неэффективности санкций против российских команд. "Моральные дегенераты предлагают отменить запреты, несмотря на неспособность России закончить войну", — написал он в соцсети Х. В понедельник Инфантино заявил, что организация должна рассмотреть вариант отмены ограничений для российских команд, подчеркнув их бесполезность. В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА приняли решение временно отстранить российские сборные и клубы от международных соревнований из-за ситуации на Украине.
05:23 03.02.2026
 
Глава МИД Украины набросился на главу ФИФА из-за России

© РИА Новости . Антон Денисов
Джанни Инфантино. Архивное фото
© РИА Новости . Антон Денисов
МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига оскорбил президента ФИФА Джанни Инфантино за его высказывания относительно неэффективности санкций против российских команд.
"Моральные дегенераты предлагают отменить запреты, несмотря на неспособность России закончить войну", — написал он в соцсети Х.
В понедельник Инфантино заявил, что организация должна рассмотреть вариант отмены ограничений для российских команд, подчеркнув их бесполезность.
В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА приняли решение временно отстранить российские сборные и клубы от международных соревнований из-за ситуации на Украине.
 
