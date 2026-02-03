https://1prime.ru/20260203/inflyatsiya-867144709.html

Новак озвучил прогноз по инфляции на 2026 год

МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Инфляция в России в 2026 году замедлится до близкого к таргету уровня: около 4,5%, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. "Что касается 2026 года. ... Инфляция у нас будет на уровне таргета - 4,5%", - сказал Новак, выступая в Совете Федерации.

