Новак озвучил прогноз по инфляции на 2026 год
Новак озвучил прогноз по инфляции на 2026 год
МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Инфляция в России в 2026 году замедлится до близкого к таргету уровня: около 4,5%, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. "Что касается 2026 года. ... Инфляция у нас будет на уровне таргета - 4,5%", - сказал Новак, выступая в Совете Федерации.
