Путин ожидает снижения инфляции в России по итогам 2026 года до 5 процентов

2026-02-03T20:30+0300

политика

россия

рф

владимир путин

инфляция

МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Инфляция в России по итогам 2026 года должна снизиться до 5%, заявил президент РФ Владимир Путин. "К концу (2026 - ред.) года инфляция должна вновь снизиться примерно до 5%", - сказал Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.

рф

2026

