Путин ожидает снижения инфляции в России по итогам 2026 года до 5 процентов
Путин ожидает снижения инфляции в России по итогам 2026 года до 5 процентов
2026-02-03T20:30+0300
МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Инфляция в России по итогам 2026 года должна снизиться до 5%, заявил президент РФ Владимир Путин. "К концу (2026 - ред.) года инфляция должна вновь снизиться примерно до 5%", - сказал Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.
