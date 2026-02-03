Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Индийский инвестор реализует фармпроект в Пермском крае - 03.02.2026
Индийский инвестор реализует фармпроект в Пермском крае
ПЕРМЬ, 3 фев - ПРАЙМ. Инвестор из Индии реализует проект на 595 миллионов рублей по производству фармсредств в пермском поселке Куеда, сообщил глава администрации Флорид Бадртдинов. "Основной прирост рабочих мест обеспечил проект по производству фармсредств. Инвестором выступил предприниматель из Индии... В плановом периоде "Эдвансд Пермь" приступит (в Куединском округе - ред.) к осуществлению ещё одного инвестпроекта по производству фармсредств", - рассказал Бадртдинов на заседании краевого правительства во вторник. По его словам, объём инвестиций составит 595 миллионов рублей. Проект планируется реализовать с 2026 по 2030 годы. На сайте компании "Эдвансд" сообщается, что в России она занимает три производственные площадки: две для изготовления готовых лекарственных форм и одну для изготовления активных фармацевтических субстанций. Одно из предприятий базируется в Пермском крае. В открытых источниках указано, что компания "Эдвансд Пермь" основана в 2007 году и специализируется на производстве фармацевтических субстанций. Ее учредителями являются Шарма Раджеш (доля в 99%) и ООО "Эдвансд Трейдинг" (1%).
20:54 03.02.2026
 
ПЕРМЬ, 3 фев - ПРАЙМ. Инвестор из Индии реализует проект на 595 миллионов рублей по производству фармсредств в пермском поселке Куеда, сообщил глава администрации Флорид Бадртдинов.
"Основной прирост рабочих мест обеспечил проект по производству фармсредств. Инвестором выступил предприниматель из Индии... В плановом периоде "Эдвансд Пермь" приступит (в Куединском округе - ред.) к осуществлению ещё одного инвестпроекта по производству фармсредств", - рассказал Бадртдинов на заседании краевого правительства во вторник.
По его словам, объём инвестиций составит 595 миллионов рублей. Проект планируется реализовать с 2026 по 2030 годы.
На сайте компании "Эдвансд" сообщается, что в России она занимает три производственные площадки: две для изготовления готовых лекарственных форм и одну для изготовления активных фармацевтических субстанций. Одно из предприятий базируется в Пермском крае.
В открытых источниках указано, что компания "Эдвансд Пермь" основана в 2007 году и специализируется на производстве фармацевтических субстанций. Ее учредителями являются Шарма Раджеш (доля в 99%) и ООО "Эдвансд Трейдинг" (1%).
