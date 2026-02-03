https://1prime.ru/20260203/investor-867162597.html
Индийский инвестор реализует фармпроект в Пермском крае
Индийский инвестор реализует фармпроект в Пермском крае - 03.02.2026, ПРАЙМ
Индийский инвестор реализует фармпроект в Пермском крае
Инвестор из Индии реализует проект на 595 миллионов рублей по производству фармсредств в пермском поселке Куеда, сообщил глава администрации Флорид Бадртдинов. | 03.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-03T20:54+0300
2026-02-03T20:54+0300
2026-02-03T20:54+0300
экономика
бизнес
индия
пермский край
https://cdnn.1prime.ru/img/84234/05/842340532_0:62:2400:1412_1920x0_80_0_0_e42eb897a0746053062155b491ed4964.jpg
ПЕРМЬ, 3 фев - ПРАЙМ. Инвестор из Индии реализует проект на 595 миллионов рублей по производству фармсредств в пермском поселке Куеда, сообщил глава администрации Флорид Бадртдинов. "Основной прирост рабочих мест обеспечил проект по производству фармсредств. Инвестором выступил предприниматель из Индии... В плановом периоде "Эдвансд Пермь" приступит (в Куединском округе - ред.) к осуществлению ещё одного инвестпроекта по производству фармсредств", - рассказал Бадртдинов на заседании краевого правительства во вторник. По его словам, объём инвестиций составит 595 миллионов рублей. Проект планируется реализовать с 2026 по 2030 годы. На сайте компании "Эдвансд" сообщается, что в России она занимает три производственные площадки: две для изготовления готовых лекарственных форм и одну для изготовления активных фармацевтических субстанций. Одно из предприятий базируется в Пермском крае. В открытых источниках указано, что компания "Эдвансд Пермь" основана в 2007 году и специализируется на производстве фармацевтических субстанций. Ее учредителями являются Шарма Раджеш (доля в 99%) и ООО "Эдвансд Трейдинг" (1%).
https://1prime.ru/20260203/rynok-867141804.html
индия
пермский край
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84234/05/842340532_0:0:2400:1800_1920x0_80_0_0_04b9250b50880e29f8c83afa4301cf2a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, индия, пермский край
Экономика, Бизнес, ИНДИЯ, Пермский край
Индийский инвестор реализует фармпроект в Пермском крае
Инвестор из Индии реализует в Пермском крае фармпроект на 595 миллионов рублей
ПЕРМЬ, 3 фев - ПРАЙМ. Инвестор из Индии реализует проект на 595 миллионов рублей по производству фармсредств в пермском поселке Куеда, сообщил глава администрации Флорид Бадртдинов.
"Основной прирост рабочих мест обеспечил проект по производству фармсредств. Инвестором выступил предприниматель из Индии
... В плановом периоде "Эдвансд Пермь" приступит (в Куединском округе - ред.) к осуществлению ещё одного инвестпроекта по производству фармсредств", - рассказал Бадртдинов на заседании краевого правительства во вторник.
По его словам, объём инвестиций составит 595 миллионов рублей. Проект планируется реализовать с 2026 по 2030 годы.
На сайте компании "Эдвансд" сообщается, что в России она занимает три производственные площадки: две для изготовления готовых лекарственных форм и одну для изготовления активных фармацевтических субстанций. Одно из предприятий базируется в Пермском крае
.
В открытых источниках указано, что компания "Эдвансд Пермь" основана в 2007 году и специализируется на производстве фармацевтических субстанций. Ее учредителями являются Шарма Раджеш (доля в 99%) и ООО "Эдвансд Трейдинг" (1%).
Продавцы вернулись на рынок