Индийский инвестор реализует фармпроект в Пермском крае

Индийский инвестор реализует фармпроект в Пермском крае

2026-02-03T20:54+0300

ПЕРМЬ, 3 фев - ПРАЙМ. Инвестор из Индии реализует проект на 595 миллионов рублей по производству фармсредств в пермском поселке Куеда, сообщил глава администрации Флорид Бадртдинов. "Основной прирост рабочих мест обеспечил проект по производству фармсредств. Инвестором выступил предприниматель из Индии... В плановом периоде "Эдвансд Пермь" приступит (в Куединском округе - ред.) к осуществлению ещё одного инвестпроекта по производству фармсредств", - рассказал Бадртдинов на заседании краевого правительства во вторник. По его словам, объём инвестиций составит 595 миллионов рублей. Проект планируется реализовать с 2026 по 2030 годы. На сайте компании "Эдвансд" сообщается, что в России она занимает три производственные площадки: две для изготовления готовых лекарственных форм и одну для изготовления активных фармацевтических субстанций. Одно из предприятий базируется в Пермском крае. В открытых источниках указано, что компания "Эдвансд Пермь" основана в 2007 году и специализируется на производстве фармацевтических субстанций. Ее учредителями являются Шарма Раджеш (доля в 99%) и ООО "Эдвансд Трейдинг" (1%).

