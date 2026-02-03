Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе рассказали о провокационном шаге США вблизи Калининграда
На Западе рассказали о провокационном шаге США вблизи Калининграда
На Западе рассказали о провокационном шаге США вблизи Калининграда
МОСКВА, 3 фев – ПРАЙМ. Военнослужащие США провели учения с боевой стрельбой из боевых машин пехоты Bradley на польском полигоне Бемово-Писке, расположенном в 60 километрах от границы Калининградской области, сообщает издание Military Watch Magazine. "Учения стали демонстрацией силы", — говорится в публикации.В статье подчеркивается, что США продолжают модернизировать свой парк бронетехники и укреплять военное присутствие около границ России и Белоруссии. В последние годы Москва заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет свои действия, называя это мерами по "сдерживанию российской агрессии". В Кремле указывают, что Россия не угрожает другим странам, но не оставит без внимания действия, которые могут представлять потенциальную опасность для ее интересов.
14:53 03.02.2026
 
На Западе рассказали о провокационном шаге США вблизи Калининграда

MWM: США провели военные учения недалеко от границы с Калининградской областm.

© flickr.com / 7th Army Joint Multinational Training Command Бронемашины США Bradleys M2A3
Бронемашины США Bradleys M2A3 - ПРАЙМ, 1920, 03.02.2026
Бронемашины США Bradleys M2A3. Архивное фото
© flickr.com / 7th Army Joint Multinational Training Command
МОСКВА, 3 фев – ПРАЙМ. Военнослужащие США провели учения с боевой стрельбой из боевых машин пехоты Bradley на польском полигоне Бемово-Писке, расположенном в 60 километрах от границы Калининградской области, сообщает издание Military Watch Magazine.
"Учения стали демонстрацией силы", — говорится в публикации.
В статье подчеркивается, что США продолжают модернизировать свой парк бронетехники и укреплять военное присутствие около границ России и Белоруссии.
В последние годы Москва заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет свои действия, называя это мерами по "сдерживанию российской агрессии". В Кремле указывают, что Россия не угрожает другим странам, но не оставит без внимания действия, которые могут представлять потенциальную опасность для ее интересов.
