На Западе рассказали о провокационном шаге США вблизи Калининграда
2026-02-03T14:53+0300
МОСКВА, 3 фев – ПРАЙМ. Военнослужащие США провели учения с боевой стрельбой из боевых машин пехоты Bradley на польском полигоне Бемово-Писке, расположенном в 60 километрах от границы Калининградской области, сообщает издание Military Watch Magazine. "Учения стали демонстрацией силы", — говорится в публикации.В статье подчеркивается, что США продолжают модернизировать свой парк бронетехники и укреплять военное присутствие около границ России и Белоруссии. В последние годы Москва заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет свои действия, называя это мерами по "сдерживанию российской агрессии". В Кремле указывают, что Россия не угрожает другим странам, но не оставит без внимания действия, которые могут представлять потенциальную опасность для ее интересов.
