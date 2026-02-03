Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минпромторг рассказал о мерах поддержки отечественного химпрома - 03.02.2026
Минпромторг рассказал о мерах поддержки отечественного химпрома
Минпромторг рассказал о мерах поддержки отечественного химпрома - 03.02.2026, ПРАЙМ
Минпромторг рассказал о мерах поддержки отечественного химпрома
Для поддержки химической промышленности России Минпромторг реализует комплексный набор механизмов государственной поддержки, рассказали РИА Новости в... | 03.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-03T09:56+0300
2026-02-03T09:56+0300
промышленность
рф
минпромторг
сколково
агентство стратегических инициатив
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/01/865089190_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_0cfa8c5834343e4d583639e40245abfc.jpg
МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Для поддержки химической промышленности России Минпромторг реализует комплексный набор механизмов государственной поддержки, рассказали РИА Новости в министерстве. "Минпромторг России реализует комплексный набор механизмов государственной поддержки, направленных на повышение эффективности, технологического уровня и конкурентоспособности химической промышленности на всех стадиях реализации проектов. С начала национального проекта "Новые материалы и химия" подход к отбору заявок был существенно усилен: приоритет отдается проектам с высокой инновационностью и подтвержденной рыночной востребованностью, прежде всего в сегментах, критически важных для высокотехнологичных отраслей экономики", - пояснили в ведомстве. В Минпромторге РФ добавили, что меры поддержки для химпрома страны формируются с учетом реальных потребностей производителей и адаптируются под наиболее актуальные задачи отрасли. Так, с 2026 года в целях поддержки химической промышленности и стимулирования несырьевого неэнергетического экспорта министерство совместно с Российским экспортным центром (РЭЦ) планирует проведение конкурсного отбора на предоставление транспортной субсидии. "Эта мера позволит компенсировать часть логистических затрат при поставках промышленной продукции на зарубежные рынки. Решение о запуске механизма было принято в декабре прошлого года", - добавили в ведомстве. Среди ключевых инструментов поддержки российской химической отрасли Минпромторг выделил льготные займы Фонда развития промышленности (ФРП); поддержку НИОКР, включая общесистемные субсидии на разработку и внедрение новых технологий и материалов; специальные инвестиционные контракты (СПИК); кластерную инвестиционную платформу (КИП); центры инженерных разработок. "Дополнительно поддержку предприятиям химпрома оказывают институты развития, включая Российский научный фонд, Фонд "Сколково", Фонд содействия инновациям и Агентство стратегических инициатив. В совокупности эти инструменты формируют целостную систему поддержки, направленную на повышение эффективности производства, ускорение внедрения инноваций и укрепление позиций российского химпрома на внутреннем и внешних рынках", - заключили в Минпромторге.
рф
промышленность, рф, минпромторг, сколково, агентство стратегических инициатив
Промышленность, РФ, Минпромторг, Сколково, Агентство стратегических инициатив
09:56 03.02.2026
 
Минпромторг рассказал о мерах поддержки отечественного химпрома

Минпромторг реализует комплексный набор механизмов поддержки химпрома России

© РИА Новости . Евгений Биятов
Колбы с реагентами
Колбы с реагентами. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Для поддержки химической промышленности России Минпромторг реализует комплексный набор механизмов государственной поддержки, рассказали РИА Новости в министерстве.
"Минпромторг России реализует комплексный набор механизмов государственной поддержки, направленных на повышение эффективности, технологического уровня и конкурентоспособности химической промышленности на всех стадиях реализации проектов. С начала национального проекта "Новые материалы и химия" подход к отбору заявок был существенно усилен: приоритет отдается проектам с высокой инновационностью и подтвержденной рыночной востребованностью, прежде всего в сегментах, критически важных для высокотехнологичных отраслей экономики", - пояснили в ведомстве.
В Минпромторге РФ добавили, что меры поддержки для химпрома страны формируются с учетом реальных потребностей производителей и адаптируются под наиболее актуальные задачи отрасли. Так, с 2026 года в целях поддержки химической промышленности и стимулирования несырьевого неэнергетического экспорта министерство совместно с Российским экспортным центром (РЭЦ) планирует проведение конкурсного отбора на предоставление транспортной субсидии.
"Эта мера позволит компенсировать часть логистических затрат при поставках промышленной продукции на зарубежные рынки. Решение о запуске механизма было принято в декабре прошлого года", - добавили в ведомстве.
Среди ключевых инструментов поддержки российской химической отрасли Минпромторг выделил льготные займы Фонда развития промышленности (ФРП); поддержку НИОКР, включая общесистемные субсидии на разработку и внедрение новых технологий и материалов; специальные инвестиционные контракты (СПИК); кластерную инвестиционную платформу (КИП); центры инженерных разработок.
"Дополнительно поддержку предприятиям химпрома оказывают институты развития, включая Российский научный фонд, Фонд "Сколково", Фонд содействия инновациям и Агентство стратегических инициатив. В совокупности эти инструменты формируют целостную систему поддержки, направленную на повышение эффективности производства, ускорение внедрения инноваций и укрепление позиций российского химпрома на внутреннем и внешних рынках", - заключили в Минпромторге.
 
