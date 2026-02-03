https://1prime.ru/20260203/khimprom-867142786.html

Минпромторг рассказал о мерах поддержки отечественного химпрома

Минпромторг рассказал о мерах поддержки отечественного химпрома - 03.02.2026, ПРАЙМ

Минпромторг рассказал о мерах поддержки отечественного химпрома

Для поддержки химической промышленности России Минпромторг реализует комплексный набор механизмов государственной поддержки, рассказали РИА Новости в... | 03.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-03T09:56+0300

2026-02-03T09:56+0300

2026-02-03T09:56+0300

промышленность

рф

минпромторг

сколково

агентство стратегических инициатив

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/01/865089190_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_0cfa8c5834343e4d583639e40245abfc.jpg

МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Для поддержки химической промышленности России Минпромторг реализует комплексный набор механизмов государственной поддержки, рассказали РИА Новости в министерстве. "Минпромторг России реализует комплексный набор механизмов государственной поддержки, направленных на повышение эффективности, технологического уровня и конкурентоспособности химической промышленности на всех стадиях реализации проектов. С начала национального проекта "Новые материалы и химия" подход к отбору заявок был существенно усилен: приоритет отдается проектам с высокой инновационностью и подтвержденной рыночной востребованностью, прежде всего в сегментах, критически важных для высокотехнологичных отраслей экономики", - пояснили в ведомстве. В Минпромторге РФ добавили, что меры поддержки для химпрома страны формируются с учетом реальных потребностей производителей и адаптируются под наиболее актуальные задачи отрасли. Так, с 2026 года в целях поддержки химической промышленности и стимулирования несырьевого неэнергетического экспорта министерство совместно с Российским экспортным центром (РЭЦ) планирует проведение конкурсного отбора на предоставление транспортной субсидии. "Эта мера позволит компенсировать часть логистических затрат при поставках промышленной продукции на зарубежные рынки. Решение о запуске механизма было принято в декабре прошлого года", - добавили в ведомстве. Среди ключевых инструментов поддержки российской химической отрасли Минпромторг выделил льготные займы Фонда развития промышленности (ФРП); поддержку НИОКР, включая общесистемные субсидии на разработку и внедрение новых технологий и материалов; специальные инвестиционные контракты (СПИК); кластерную инвестиционную платформу (КИП); центры инженерных разработок. "Дополнительно поддержку предприятиям химпрома оказывают институты развития, включая Российский научный фонд, Фонд "Сколково", Фонд содействия инновациям и Агентство стратегических инициатив. В совокупности эти инструменты формируют целостную систему поддержки, направленную на повышение эффективности производства, ускорение внедрения инноваций и укрепление позиций российского химпрома на внутреннем и внешних рынках", - заключили в Минпромторге.

https://1prime.ru/20260202/khimprom-867126180.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

промышленность, рф, минпромторг, сколково, агентство стратегических инициатив