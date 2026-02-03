"Бандитская группировка". На Западе жестко высказались о киевском режиме
SwebbTV: конфликт на Украине не заканчивается из-за бандитов, сидящих в Киеве
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Киевские власти препятствуют мирному разрешению кризиса в Украине, отметил аналитик Ларс Берн, его слова приводит шведский канал SwebbTV.
"Почему конфликт никак не заканчивается? Одно из объяснений заключается в том, что киевский режим — это "бандитская группировка", которой наплевать на народ. <…> Они себе набивают карманы деньгами, которые им переводят правительства вроде шведского. Затем эти миллиарды идут на фиктивные проекты и исчезают", — заявил он.
В последнее время на Украине усилилась внутренняя политическая борьба, усугубленная скандалами, связанными с коррупцией. НАБУ и САП объявили, что разоблачили лидера одной из парламентских фракций, который пытался подкупить других депутатов для поддержки законопроектов. Позже украинское издание "Обозреватель" сообщило, что Юлия Тимошенко и руководитель фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия подозреваются в коррупционной деятельности.
Затем экс-премьер Тимошенко во время выступления в парламенте обвинила в коррупции самого Владимира Зеленского.
Ранее, в ноябре прошлого года, Зеленский подписал указ об увольнении руководителя своего офиса Андрея Ермака. В этом случае его отставке предшествовали обыски в квартире на фоне коррупционного скандала в секторе энергетики Украины, в котором ключевым фигурантом стал бизнесмен и союзник Зеленского Тимур Миндич.