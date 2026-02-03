Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Бандитская группировка". На Западе жестко высказались о киевском режиме - 03.02.2026
"Бандитская группировка". На Западе жестко высказались о киевском режиме
"Бандитская группировка". На Западе жестко высказались о киевском режиме - 03.02.2026, ПРАЙМ
"Бандитская группировка". На Западе жестко высказались о киевском режиме
Киевские власти препятствуют мирному разрешению кризиса в Украине, отметил аналитик Ларс Берн, его слова приводит шведский канал SwebbTV. | 03.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-03T17:50+0300
2026-02-03T17:50+0300
украина
запад
давид арахамия
юлия тимошенко
владимир зеленский
набу
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495785_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9bea87efee3e201e092c2817035633f8.jpg
МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Киевские власти препятствуют мирному разрешению кризиса в Украине, отметил аналитик Ларс Берн, его слова приводит шведский канал SwebbTV. "Почему конфликт никак не заканчивается? Одно из объяснений заключается в том, что киевский режим — это "бандитская группировка", которой наплевать на народ. &lt;…&gt; Они себе набивают карманы деньгами, которые им переводят правительства вроде шведского. Затем эти миллиарды идут на фиктивные проекты и исчезают", — заявил он.В последнее время на Украине усилилась внутренняя политическая борьба, усугубленная скандалами, связанными с коррупцией. НАБУ и САП объявили, что разоблачили лидера одной из парламентских фракций, который пытался подкупить других депутатов для поддержки законопроектов. Позже украинское издание "Обозреватель" сообщило, что Юлия Тимошенко и руководитель фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия подозреваются в коррупционной деятельности. Затем экс-премьер Тимошенко во время выступления в парламенте обвинила в коррупции самого Владимира Зеленского. Ранее, в ноябре прошлого года, Зеленский подписал указ об увольнении руководителя своего офиса Андрея Ермака. В этом случае его отставке предшествовали обыски в квартире на фоне коррупционного скандала в секторе энергетики Украины, в котором ключевым фигурантом стал бизнесмен и союзник Зеленского Тимур Миндич.
украина
запад
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495785_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_287b17a47d3e2f79e89de7838edc4952.jpg
украина, запад, давид арахамия, юлия тимошенко, владимир зеленский, набу
УКРАИНА, ЗАПАД, Давид Арахамия, Юлия Тимошенко, Владимир Зеленский, НАБУ
17:50 03.02.2026
 
"Бандитская группировка". На Западе жестко высказались о киевском режиме

SwebbTV: конфликт на Украине не заканчивается из-за бандитов, сидящих в Киеве

© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson Владимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 03.02.2026
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Киевские власти препятствуют мирному разрешению кризиса в Украине, отметил аналитик Ларс Берн, его слова приводит шведский канал SwebbTV.
"Почему конфликт никак не заканчивается? Одно из объяснений заключается в том, что киевский режим — это "бандитская группировка", которой наплевать на народ. <…> Они себе набивают карманы деньгами, которые им переводят правительства вроде шведского. Затем эти миллиарды идут на фиктивные проекты и исчезают", — заявил он.
В последнее время на Украине усилилась внутренняя политическая борьба, усугубленная скандалами, связанными с коррупцией. НАБУ и САП объявили, что разоблачили лидера одной из парламентских фракций, который пытался подкупить других депутатов для поддержки законопроектов. Позже украинское издание "Обозреватель" сообщило, что Юлия Тимошенко и руководитель фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия подозреваются в коррупционной деятельности.
Затем экс-премьер Тимошенко во время выступления в парламенте обвинила в коррупции самого Владимира Зеленского.
Ранее, в ноябре прошлого года, Зеленский подписал указ об увольнении руководителя своего офиса Андрея Ермака. В этом случае его отставке предшествовали обыски в квартире на фоне коррупционного скандала в секторе энергетики Украины, в котором ключевым фигурантом стал бизнесмен и союзник Зеленского Тимур Миндич.
УКРАИНА ЗАПАД Давид Арахамия Юлия Тимошенко Владимир Зеленский НАБУ
 
 
