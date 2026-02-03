https://1prime.ru/20260203/kitaj-867136435.html

В Китае в преддверии китайского Нового года наблюдается рост перевозок

В Китае в преддверии китайского Нового года наблюдается рост перевозок - 03.02.2026, ПРАЙМ

В Китае в преддверии китайского Нового года наблюдается рост перевозок

Во время празднования китайского Нового года в КНР большинство отгрузок поставлены на паузу в связи с выходными в этот период, поэтому в преддверии праздников... | 03.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-03T02:57+0300

2026-02-03T02:57+0300

2026-02-03T02:57+0300

бизнес

экономика

китай

кнр

сдэк

деловые линии

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867136435.jpg?1770076654

МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Во время празднования китайского Нового года в КНР большинство отгрузок поставлены на паузу в связи с выходными в этот период, поэтому в преддверии праздников наблюдается рост перевозок, рассказали РИА Новости в опрошенных логистических компаниях. "В преддверии праздников спрос на импортные товары традиционно демонстрирует двузначный рост. В январе и начале февраля 2026 года объем заказов увеличился на 10–30% по сравнению с обычными месяцами, так как компании стремятся сформировать запас прочности на период длительных каникул китайских фабрик. В первую очередь импортеры форсируют поставки товаров с высокой оборачиваемостью, дефицит которых может быть критичен для весеннего сезона", - пояснил РИА Новости коммерческий директор федеральной транспортной компании "Скиф-Карго" Михаил Коптев. Он добавил, что в преддверии китайского Нового года основной фокус закупок смещен на потребительскую электронику, бытовую технику, а также новые коллекции одежды и аксессуаров, которые должны поступить в продажу сразу после завершения праздничной паузы. "В период китайских праздников многие фабрики закрываются на 1-2 недели, а иногда и дольше (до 3-4 недель). В это время останавливаются внутренние перевозки, порты работают в дежурном режиме, а рейсы часто отменяются. Перед праздниками спрос резко растет: производители стараются отгрузить товары заранее, а логистические компании вводят более ранние дедлайны. После праздников на рынок выходит накопившийся объем заказов, что приводит к перегрузке перевозчиков. Обычно логистика в Китае стабилизируется к концу марта - началу апреля", - добавили в СДЭК. Директор "ПЭК: GLOBAL" Геннадий Чичин отметил, что компания ожидает вывоза большей части предновогодних партий из Китая с 26 января по 9 февраля. Спрос на доставку из Китая в Россию перед новогодними праздниками в Поднебесной, которые продлятся с 15 до 23 февраля, увеличится не более чем на 10%. "В официальные праздничные дни, с 15 по 23 февраля, в дежурном режиме будут работать морские и авиалинии, железнодорожные операторы, в том числе таможенные органы на погранпереходах. Но так как отгрузок в эти дни практически нет, основная задача - успеть заблаговременно забрать груз с фабрики и довезти до основного перевозчика", - пояснил Чичин. В ГК "Деловые Линии" также отметили, что перевозки между Россией и Китаем в преддверии праздников обычно планируют заранее. Компания наблюдает пик активности грузооборота в декабре, так как большинство импортеров стремятся завершить поставки до окончания календарного года. "Те, кто не успевает, используют окно между окончанием праздничных дней в России и началом каникул в Китае. Особенно это актуально для импорта товаров народного потребления, спрос на которые возрастет в преддверии праздников 14 и 23 февраля, а также 8 марта", - заключили в компании.

китай

кнр

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, китай, кнр, сдэк, деловые линии