Китай вдвое сократил поставки смартфонов в США - 03.02.2026, ПРАЙМ
Китай вдвое сократил поставки смартфонов в США
мировая экономика, китай, индонезия, индия
Экономика, Мировая экономика, КИТАЙ, ИНДОНЕЗИЯ, ИНДИЯ
04:28 03.02.2026
 
Китай вдвое сократил поставки смартфонов в США

МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Китай по итогам ноября прошлого года почти вдвое в годовом выражении сократил поставки смартфонов в Соединенные Штаты, а по итогам одиннадцати месяцев - в 1,7 раза, при этом в разы выросли поставки из других стран Азии - Индонезии, Индии и Вьетнама, выяснило РИА Новости, изучив данные американской статслужбы.
Так, за ноябрь 2025 года стоимость американского импорта смартфонов из Китая снизилась в 1,9 раза по сравнению с ноябрем 2024 года и составила 2,48 миллиарда долларов. В сравнении с октябрем поставки снизились на четверть.
При этом по итогам января-ноября суммарный объем американского импорта смартфонов из КНР снизился на 41% - до 22,02 миллиарда долларов.
Общий объем поставок смартфонов в США по итогам ноября прошлого года составил 5,32 миллиарда долларов - на 5,4% меньше, чем в ноябре годом ранее. А стоимость поставок с января по ноябрь - 47,23 миллиарда долларов - на 2,4% больше, чем год назад.
По итогам одиннадцати месяцев Китай остался крупнейшим поставщиком смартфонов в США. В число лидеров также вошли Индия (19,1 миллиарда долларов), Вьетнам (5,53 миллиарда), Индонезия (156,7 миллиона), Южная Корея (107,2 миллиона), Малайзия (88 миллионов) и Япония (36,3 миллиона). Примечательно, что среди этих стран сильнее всего поставки в Штаты нарастила Индонезия - в 23 раза, также заметным ростом отметились Индия (в 3,2 раза) и Вьетнам (в 2,7 раза).
 
