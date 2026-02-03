https://1prime.ru/20260203/kuba-867135302.html

Куба и США поддерживают контакты, но официального диалога пока нет

2026-02-03T00:53+0300

МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Куба и США поддерживают контакты, но официального диалога между странами пока нет, заявил замглавы кубинского МИД Карлос Фернандес де Коссио. "Мы провели обмен сообщениями, у нас есть посольства, у нас состоялись контакты, но мы не можем сказать, что общались за столом для диалога", - заявил де Коссио в интервью агентству Рейтер. По его словам, правительство США в курсе, что Куба готова к серьезному, содержательному и ответственному диалогу. Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому Штаты могут ввести импортные пошлины на товары из стран, продающих или поставляющих нефть Кубе, а также объявил чрезвычайное положение, сославшись на угрозу национальной безопасности, якобы исходящую от Гаваны. Власти Кубы расценили новые меры США как попытку задушить экономику страны и навязать населению экстремальные условия жизни, в Гаване заявили о нарушении норм международного права и экстерриториальном характере американских санкций.

