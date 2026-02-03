https://1prime.ru/20260203/kvartira-867054984.html

Подсчитано, как изменилась цена квартиры в пересчете на золото

МОСКВА, 3 фев – ПРАЙМ. Экспертный анализ данных о стоимости недвижимости в России в пересчёте на золото за последние два десятилетия показывает устойчивую долгосрочную тенденцию: квартира в пересчете на драгоценные металлы становится доступнее, рассказал агентству "Прайм" CEO сервиса Moneymatika.ru Максим Мольдерф."Это происходит не потому, что недвижимость падает в цене в рублёвом выражении – напротив, квадратный метр в среднем по стране вырос с 8,2 тысяч рублей в 2000 году до 205 тысяч рублей в 2025 году. Главная причина – опережающий рост стоимости золота, который значительно обгоняет рост цен на жилье", - указал он.Если в 2000 году для покупки 5 квадратных метров в среднем по России требовалось всего 1,6 килограммов золота, то к 2007–2008 годам этот показатель вырос до 4 килограммов. После финансового кризиса начался продолжительный период удешевления недвижимости в "золотом" выражении.Несмотря на периодические коррекции, тренд был неизменным. По прогнозам аналитиков на 2026 год, квартира площадью 50 квадратных метров в среднем по стране оценивается уже в 853 грамма золота. Это один из самых низких показателей за всю историю наблюдений, свидетельствующий о колоссальном отрыве динамики золота от рынка жилья, указал Максим Мольдерф.В Москве тренд еще более выражен. Если в 2018 году столичные 50 "квадратов" стоили около 3,6 килограммов золота, то к 2026 году этот показатель упал до 1,8 килограммов. Только за январь квартира в золотом эквиваленте подешевела на 200 граммов.“Итак, даже в самом дорогом регионе страны металл остаётся более твердой валютой, чем квадратные метры. Покупка даже нескольких граммов металла ежемесячно позволяет создать капитал, защищённый от девальвации и инфляции. В отличие от денег на депозите или сберегательном счете, золото сохраняет и приумножает свою покупательную способность относительно таких крупных активов, как недвижимость, что наглядно подтверждается данными за 26 лет”, - подытожил эксперт.

