https://1prime.ru/20260203/limony-867163313.html
Турция увеличила экспорт лимонов в Россию
Турция увеличила экспорт лимонов в Россию - 03.02.2026, ПРАЙМ
Турция увеличила экспорт лимонов в Россию
Импорт Россией турецких лимонов по итогам прошлого года вырос на 15% и достиг трехлетнего максимума, несмотря на приостановку поставок в июне-августе, выяснило... | 03.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-03T21:03+0300
2026-02-03T21:03+0300
2026-02-03T21:03+0300
экономика
бизнес
россия
турция
рф
лимоны
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/03/867163159_0:534:2000:1659_1920x0_80_0_0_6cda27cb8dfec908698cc46653a26dfd.jpg
МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Импорт Россией турецких лимонов по итогам прошлого года вырос на 15% и достиг трехлетнего максимума, несмотря на приостановку поставок в июне-августе, выяснило РИА Новости, изучив данные статслужбы Турции. Всего за 2025 год Турция экспортировала в РФ лимонов на 79,2 миллиона долларов - на 14,7% больше, чем годом ранее. Это стало максимумом с 2022 года, когда экспорт достиг 84,7 миллиона долларов. За декабрь Турция продала России лимонов на 13,1 миллиона долларов, что в 1,6 раза меньше, чем в ноябре, но на 26% больше, чем в декабре 2024 года. Министерство торговли Турции 7 апреля сообщило, что страна приостанавливает экспорт лимонов с 8 апреля из-за холодной погоды и для удовлетворения внутреннего спроса. Однако уже 8 апреля турецкие власти решили отказаться от этих планов после встречи с экспортерами и фермерами. Согласно статданным, поставок не было в июне, июле, августе, а в сентябре они составили незначительные 12 долларов.
https://1prime.ru/20260202/ryba-867123632.html
турция
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/03/867163159_0:347:2000:1847_1920x0_80_0_0_d4fa49d327f8a9ca84a4c12076f4e14d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, турция, рф, лимоны
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, ТУРЦИЯ, РФ, лимоны
Турция увеличила экспорт лимонов в Россию
Турция в прошлом году нарастила поставки лимонов в Россию до максимума с 2022 года
МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Импорт Россией турецких лимонов по итогам прошлого года вырос на 15% и достиг трехлетнего максимума, несмотря на приостановку поставок в июне-августе, выяснило РИА Новости, изучив данные статслужбы Турции.
Всего за 2025 год Турция
экспортировала в РФ
лимонов на 79,2 миллиона долларов - на 14,7% больше, чем годом ранее. Это стало максимумом с 2022 года, когда экспорт достиг 84,7 миллиона долларов.
За декабрь Турция продала России лимонов на 13,1 миллиона долларов, что в 1,6 раза меньше, чем в ноябре, но на 26% больше, чем в декабре 2024 года.
Министерство торговли Турции 7 апреля сообщило, что страна приостанавливает экспорт лимонов с 8 апреля из-за холодной погоды и для удовлетворения внутреннего спроса. Однако уже 8 апреля турецкие власти решили отказаться от этих планов после встречи с экспортерами и фермерами. Согласно статданным, поставок не было в июне, июле, августе, а в сентябре они составили незначительные 12 долларов.
Белоруссия стала крупнейшим поставщиком рыбы в Россию