Турция увеличила экспорт лимонов в Россию
Импорт Россией турецких лимонов по итогам прошлого года вырос на 15% и достиг трехлетнего максимума, несмотря на приостановку поставок в июне-августе, выяснило... | 03.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Импорт Россией турецких лимонов по итогам прошлого года вырос на 15% и достиг трехлетнего максимума, несмотря на приостановку поставок в июне-августе, выяснило РИА Новости, изучив данные статслужбы Турции. Всего за 2025 год Турция экспортировала в РФ лимонов на 79,2 миллиона долларов - на 14,7% больше, чем годом ранее. Это стало максимумом с 2022 года, когда экспорт достиг 84,7 миллиона долларов. За декабрь Турция продала России лимонов на 13,1 миллиона долларов, что в 1,6 раза меньше, чем в ноябре, но на 26% больше, чем в декабре 2024 года. Министерство торговли Турции 7 апреля сообщило, что страна приостанавливает экспорт лимонов с 8 апреля из-за холодной погоды и для удовлетворения внутреннего спроса. Однако уже 8 апреля турецкие власти решили отказаться от этих планов после встречи с экспортерами и фермерами. Согласно статданным, поставок не было в июне, июле, августе, а в сентябре они составили незначительные 12 долларов.
21:03 03.02.2026
 
Турция увеличила экспорт лимонов в Россию

Турция в прошлом году нарастила поставки лимонов в Россию до максимума с 2022 года

Лимоны. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Импорт Россией турецких лимонов по итогам прошлого года вырос на 15% и достиг трехлетнего максимума, несмотря на приостановку поставок в июне-августе, выяснило РИА Новости, изучив данные статслужбы Турции.
Всего за 2025 год Турция экспортировала в РФ лимонов на 79,2 миллиона долларов - на 14,7% больше, чем годом ранее. Это стало максимумом с 2022 года, когда экспорт достиг 84,7 миллиона долларов.
За декабрь Турция продала России лимонов на 13,1 миллиона долларов, что в 1,6 раза меньше, чем в ноябре, но на 26% больше, чем в декабре 2024 года.
Министерство торговли Турции 7 апреля сообщило, что страна приостанавливает экспорт лимонов с 8 апреля из-за холодной погоды и для удовлетворения внутреннего спроса. Однако уже 8 апреля турецкие власти решили отказаться от этих планов после встречи с экспортерами и фермерами. Согласно статданным, поставок не было в июне, июле, августе, а в сентябре они составили незначительные 12 долларов.
Заголовок открываемого материала