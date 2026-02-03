Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Лукашенко дал совет руководителям проблемных аграрных хозяйств - 03.02.2026
Лукашенко дал совет руководителям проблемных аграрных хозяйств
МИНСК, 3 фев - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко указал руководителям хозяйств, где остро стоит вопрос с пьянством, пути улучшения ситуации, предложив своевременно выплачивать работникам зарплату и быть примером в труде и в жизни. Кадровые проблемы аграрного сектора были затронуты в ходе состоявшегося во вторник совещания у главы государства по отдельным вопросам социально-экономического развития Витебской области. "Я вам тысячу раз говорил, что у меня был опыт работы в таком хозяйстве. И для того, чтобы "такие-сякие люди" за тобой шли, ты должен идти впереди. И ты должен делать то, что должен делать каждый человек. Если этого не будет, результата не будет", - приводит слова Лукашенко агентство Белта. Президент прокомментировал ставшие традиционными жалобы местных руководителей на то, что в хозяйствах работники злоупотребляют алкоголем. "Да, пьют. А если вы им зарплату не платите? Они у пенсионеров там этот сахар покупают, самогон делают и напиваются", - констатировал Лукашенко. Белорусский лидер подчеркнул, что наведение порядка, в том числе кадрового, в агрокомплексе, является прямой задачей руководства области. "Это ваше дело, как там организовывать все", - указал Лукашенко региональным руководителям.
18:56 03.02.2026
 
Лукашенко дал совет руководителям проблемных аграрных хозяйств

МИНСК, 3 фев - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко указал руководителям хозяйств, где остро стоит вопрос с пьянством, пути улучшения ситуации, предложив своевременно выплачивать работникам зарплату и быть примером в труде и в жизни.
Кадровые проблемы аграрного сектора были затронуты в ходе состоявшегося во вторник совещания у главы государства по отдельным вопросам социально-экономического развития Витебской области.
"Я вам тысячу раз говорил, что у меня был опыт работы в таком хозяйстве. И для того, чтобы "такие-сякие люди" за тобой шли, ты должен идти впереди. И ты должен делать то, что должен делать каждый человек. Если этого не будет, результата не будет", - приводит слова Лукашенко агентство Белта.
Президент прокомментировал ставшие традиционными жалобы местных руководителей на то, что в хозяйствах работники злоупотребляют алкоголем.
"Да, пьют. А если вы им зарплату не платите? Они у пенсионеров там этот сахар покупают, самогон делают и напиваются", - констатировал Лукашенко.
Белорусский лидер подчеркнул, что наведение порядка, в том числе кадрового, в агрокомплексе, является прямой задачей руководства области. "Это ваше дело, как там организовывать все", - указал Лукашенко региональным руководителям.
Экономика Сельское хозяйство Общество БЕЛОРУССИЯ Александр Лукашенко
 
 
Заголовок открываемого материала