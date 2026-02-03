https://1prime.ru/20260203/lukashenko-867158099.html
Лукашенко дал совет руководителям проблемных аграрных хозяйств
Лукашенко дал совет руководителям проблемных аграрных хозяйств - 03.02.2026, ПРАЙМ
Лукашенко дал совет руководителям проблемных аграрных хозяйств
Президент Белоруссии Александр Лукашенко указал руководителям хозяйств, где остро стоит вопрос с пьянством, пути улучшения ситуации, предложив своевременно... | 03.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-03T18:56+0300
2026-02-03T18:56+0300
2026-02-03T18:56+0300
экономика
сельское хозяйство
общество
белоруссия
александр лукашенко
https://cdnn.1prime.ru/img/83083/76/830837630_0:0:2906:1636_1920x0_80_0_0_082df9199bbea1e4a0d9dd42e5f71763.jpg
МИНСК, 3 фев - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко указал руководителям хозяйств, где остро стоит вопрос с пьянством, пути улучшения ситуации, предложив своевременно выплачивать работникам зарплату и быть примером в труде и в жизни. Кадровые проблемы аграрного сектора были затронуты в ходе состоявшегося во вторник совещания у главы государства по отдельным вопросам социально-экономического развития Витебской области. "Я вам тысячу раз говорил, что у меня был опыт работы в таком хозяйстве. И для того, чтобы "такие-сякие люди" за тобой шли, ты должен идти впереди. И ты должен делать то, что должен делать каждый человек. Если этого не будет, результата не будет", - приводит слова Лукашенко агентство Белта. Президент прокомментировал ставшие традиционными жалобы местных руководителей на то, что в хозяйствах работники злоупотребляют алкоголем. "Да, пьют. А если вы им зарплату не платите? Они у пенсионеров там этот сахар покупают, самогон делают и напиваются", - констатировал Лукашенко. Белорусский лидер подчеркнул, что наведение порядка, в том числе кадрового, в агрокомплексе, является прямой задачей руководства области. "Это ваше дело, как там организовывать все", - указал Лукашенко региональным руководителям.
https://1prime.ru/20260203/lukashenko-867153115.html
белоруссия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83083/76/830837630_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_67ab791ee662e32d38a7188e38c5b217.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сельское хозяйство, общество , белоруссия, александр лукашенко
Экономика, Сельское хозяйство, Общество , БЕЛОРУССИЯ, Александр Лукашенко
Лукашенко дал совет руководителям проблемных аграрных хозяйств
Лукашенко рассказал, с чего надо начинать поднимать хозяйства с пьющими работниками
МИНСК, 3 фев - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко указал руководителям хозяйств, где остро стоит вопрос с пьянством, пути улучшения ситуации, предложив своевременно выплачивать работникам зарплату и быть примером в труде и в жизни.
Кадровые проблемы аграрного сектора были затронуты в ходе состоявшегося во вторник совещания у главы государства по отдельным вопросам социально-экономического развития Витебской области.
"Я вам тысячу раз говорил, что у меня был опыт работы в таком хозяйстве. И для того, чтобы "такие-сякие люди" за тобой шли, ты должен идти впереди. И ты должен делать то, что должен делать каждый человек. Если этого не будет, результата не будет", - приводит слова Лукашенко
агентство Белта.
Президент прокомментировал ставшие традиционными жалобы местных руководителей на то, что в хозяйствах работники злоупотребляют алкоголем.
"Да, пьют. А если вы им зарплату не платите? Они у пенсионеров там этот сахар покупают, самогон делают и напиваются", - констатировал Лукашенко.
Белорусский лидер подчеркнул, что наведение порядка, в том числе кадрового, в агрокомплексе, является прямой задачей руководства области. "Это ваше дело, как там организовывать все", - указал Лукашенко региональным руководителям.
Лукашенко потребовал изменить режим уличного освещения