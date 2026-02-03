https://1prime.ru/20260203/max-867151007.html

МВД в январе задержало четырех мошенников c помощью MAX

МВД в январе задержало четырех мошенников c помощью MAX - 03.02.2026, ПРАЙМ

МВД в январе задержало четырех мошенников c помощью MAX

МВД России совместно со специалистами центра безопасности Max в январе раскрыло три преступления и задержало четырех интернет-мошенников, сообщила пресс-служба... | 03.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-03T14:40+0300

2026-02-03T14:40+0300

2026-02-03T14:40+0300

мошенничество

технологии

россия

мвд

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861777807_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_93912cebeec9ba6c82f86e42053791f1.jpg

МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. МВД России совместно со специалистами центра безопасности Max в январе раскрыло три преступления и задержало четырех интернет-мошенников, сообщила пресс-служба национальной платформы. Подпишитесь на канал РИА Новости в MAX>>>"Совместная работа специалистов Центра безопасности Мах и МВД России в январе 2026 года привела к раскрытию трех преступлений и задержанию четырех мошенников, которые на протяжении длительного времени при помощи мессенджеров занимались хищениями денежных средств граждан", - сказано в сообщении. В пресс-службе добавили, что из-под влияния злоумышленников до причинения финансового ущерба было выведено 17 человек. Также было спасено более 22 миллионов рублей граждан. VK в марте прошлого года запустил бета-версию цифровой платформы Мах, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до 4 гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. Национальный мессенджер на базе Мах развивает "дочка" VK - "Коммуникационная платформа".

https://1prime.ru/20260129/max-867002786.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, россия, мвд