МВД в январе задержало четырех мошенников c помощью MAX

2026-02-03T14:40+0300
2026-02-03T14:40+0300
2026-02-03T14:40+0300
МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. МВД России совместно со специалистами центра безопасности Max в январе раскрыло три преступления и задержало четырех интернет-мошенников, сообщила пресс-служба национальной платформы. Подпишитесь на канал РИА Новости в MAX>>>"Совместная работа специалистов Центра безопасности Мах и МВД России в январе 2026 года привела к раскрытию трех преступлений и задержанию четырех мошенников, которые на протяжении длительного времени при помощи мессенджеров занимались хищениями денежных средств граждан", - сказано в сообщении. В пресс-службе добавили, что из-под влияния злоумышленников до причинения финансового ущерба было выведено 17 человек. Также было спасено более 22 миллионов рублей граждан. VK в марте прошлого года запустил бета-версию цифровой платформы Мах, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до 4 гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. Национальный мессенджер на базе Мах развивает "дочка" VK - "Коммуникационная платформа".
