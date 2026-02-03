Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МВД в январе задержало четырех мошенников c помощью MAX - 03.02.2026
Мошенничество
МВД в январе задержало четырех мошенников c помощью MAX
МВД в январе задержало четырех мошенников c помощью MAX - 03.02.2026
МВД в январе задержало четырех мошенников c помощью MAX
МВД России совместно со специалистами центра безопасности Max в январе раскрыло три преступления и задержало четырех интернет-мошенников
мошенничество
технологии
россия
мвд
МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. МВД России совместно со специалистами центра безопасности Max в январе раскрыло три преступления и задержало четырех интернет-мошенников, сообщила пресс-служба национальной платформы. Подпишитесь на канал РИА Новости в MAX&gt;&gt;&gt;"Совместная работа специалистов Центра безопасности Мах и МВД России в январе 2026 года привела к раскрытию трех преступлений и задержанию четырех мошенников, которые на протяжении длительного времени при помощи мессенджеров занимались хищениями денежных средств граждан", - сказано в сообщении. В пресс-службе добавили, что из-под влияния злоумышленников до причинения финансового ущерба было выведено 17 человек. Также было спасено более 22 миллионов рублей граждан. VK в марте прошлого года запустил бета-версию цифровой платформы Мах, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до 4 гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. Национальный мессенджер на базе Мах развивает "дочка" VK - "Коммуникационная платформа".
технологии, россия, мвд
Мошенничество, Технологии, РОССИЯ, МВД
14:40 03.02.2026
 
МВД в январе задержало четырех мошенников c помощью MAX

МВД вместе с MAX в январе задержало четырех кибермошенников

Мессенджер Max
Мессенджер Max
Мессенджер Max. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. МВД России совместно со специалистами центра безопасности Max в январе раскрыло три преступления и задержало четырех интернет-мошенников, сообщила пресс-служба национальной платформы.
"Совместная работа специалистов Центра безопасности Мах и МВД России в январе 2026 года привела к раскрытию трех преступлений и задержанию четырех мошенников, которые на протяжении длительного времени при помощи мессенджеров занимались хищениями денежных средств граждан", - сказано в сообщении.
В пресс-службе добавили, что из-под влияния злоумышленников до причинения финансового ущерба было выведено 17 человек. Также было спасено более 22 миллионов рублей граждан.
VK в марте прошлого года запустил бета-версию цифровой платформы Мах, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до 4 гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. Национальный мессенджер на базе Мах развивает "дочка" VK - "Коммуникационная платформа".
В MAX появились цифровые МФЦ всех российских регионов
