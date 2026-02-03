https://1prime.ru/20260203/mid-867148439.html
В МИД рассказали, как Запад пытается помешать развитию Арктики
В МИД рассказали, как Запад пытается помешать развитию Арктики
МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Западные страны активно используют нелегитимные санкционные меры, чтобы помешать развитию российской Арктики, заявил в интервью РИА Новости директор департамента европейских проблем МИД РФ, старшее должностное лицо от РФ в Арктическом совете Владислав Масленников. “Активно используются нелегитимные санкционные меры, нацеленные помешать развитию российской Арктики и международному взаимодействию на Севере в целом. В подходах западных государств теперь превалируют установки на противоборство и силовые сценарии обеспечения своих интересов”, - сказал дипломат.
