В МИД рассказали, как Запад пытается помешать развитию Арктики

МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Западные страны активно используют нелегитимные санкционные меры, чтобы помешать развитию российской Арктики, заявил в интервью РИА Новости директор департамента европейских проблем МИД РФ, старшее должностное лицо от РФ в Арктическом совете Владислав Масленников. “Активно используются нелегитимные санкционные меры, нацеленные помешать развитию российской Арктики и международному взаимодействию на Севере в целом. В подходах западных государств теперь превалируют установки на противоборство и силовые сценарии обеспечения своих интересов”, - сказал дипломат.

