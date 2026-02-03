Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В МИД рассказали, как Запад пытается помешать развитию Арктики - 03.02.2026
В МИД рассказали, как Запад пытается помешать развитию Арктики
В МИД рассказали, как Запад пытается помешать развитию Арктики - 03.02.2026, ПРАЙМ
В МИД рассказали, как Запад пытается помешать развитию Арктики
Западные страны активно используют нелегитимные санкционные меры, чтобы помешать развитию российской Арктики, заявил в интервью РИА Новости директор... | 03.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Западные страны активно используют нелегитимные санкционные меры, чтобы помешать развитию российской Арктики, заявил в интервью РИА Новости директор департамента европейских проблем МИД РФ, старшее должностное лицо от РФ в Арктическом совете Владислав Масленников. “Активно используются нелегитимные санкционные меры, нацеленные помешать развитию российской Арктики и международному взаимодействию на Севере в целом. В подходах западных государств теперь превалируют установки на противоборство и силовые сценарии обеспечения своих интересов”, - сказал дипломат.
13:38 03.02.2026
 
В МИД рассказали, как Запад пытается помешать развитию Арктики

© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Здание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - ПРАЙМ, 1920, 03.02.2026
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Западные страны активно используют нелегитимные санкционные меры, чтобы помешать развитию российской Арктики, заявил в интервью РИА Новости директор департамента европейских проблем МИД РФ, старшее должностное лицо от РФ в Арктическом совете Владислав Масленников.
“Активно используются нелегитимные санкционные меры, нацеленные помешать развитию российской Арктики и международному взаимодействию на Севере в целом. В подходах западных государств теперь превалируют установки на противоборство и силовые сценарии обеспечения своих интересов”, - сказал дипломат.
Арктика будет набирать значение для торговли, считает экономист
19 января, 09:30
Арктика будет набирать значение для торговли, считает экономист
19 января, 09:30
 
