В России разработают новое мобильное приложение для трудовых мигрантов

2026-02-03T22:20+0300
2026-02-03T22:20+0300
политика
россия
общество
москва
московская область
мвд
минцифры
МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. В России планируют разработать новое мобильное приложение для трудовых мигрантов, следует из планов российского правительства, которые имеются в распоряжении РИА Новости. Приложение должно быть создано до 1 декабря для участия иностранных граждан в эксперименте по апробации механизмов целевого набора трудовых мигрантов (за исключением Москвы и Подмосковья). Ответственными исполнителями данной задачи назначены МВД и Минцифры России. Российские власти планируют провести эксперимент по целевому набору трудовых мигрантов с 2027 по 2029 год. Ожидается, что иностранные рабочие будут проходить необходимые проверки у себя на родине и затем приезжать напрямую к конкретным работодателям, вместо того чтобы искать работу на месте. В Москве и Московской области уже действует мобильное приложение "Амина" для миграционного контроля. С помощью приложения иностранные граждане могут удаленно уведомлять органы внутренних дел об адресе места своего проживания и его изменении. Важным функционалом приложения является обязательная передача в МВД России данных о геолокации устройства, на котором оно установлено.
россия, общество , москва, московская область, мвд, минцифры
Политика, РОССИЯ, Общество , МОСКВА, Московская область, МВД, Минцифры
22:20 03.02.2026
 
© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник федеральной миграционной службы проводит проверку документов у иностранных рабочих
Сотрудник федеральной миграционной службы проводит проверку документов у иностранных рабочих - ПРАЙМ, 1920, 03.02.2026
Сотрудник федеральной миграционной службы проводит проверку документов у иностранных рабочих . Архивное фото
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. В России планируют разработать новое мобильное приложение для трудовых мигрантов, следует из планов российского правительства, которые имеются в распоряжении РИА Новости.
Приложение должно быть создано до 1 декабря для участия иностранных граждан в эксперименте по апробации механизмов целевого набора трудовых мигрантов (за исключением Москвы и Подмосковья). Ответственными исполнителями данной задачи назначены МВД и Минцифры России.
Российские власти планируют провести эксперимент по целевому набору трудовых мигрантов с 2027 по 2029 год. Ожидается, что иностранные рабочие будут проходить необходимые проверки у себя на родине и затем приезжать напрямую к конкретным работодателям, вместо того чтобы искать работу на месте.
В Москве и Московской области уже действует мобильное приложение "Амина" для миграционного контроля. С помощью приложения иностранные граждане могут удаленно уведомлять органы внутренних дел об адресе места своего проживания и его изменении. Важным функционалом приложения является обязательная передача в МВД России данных о геолокации устройства, на котором оно установлено.
Здание Государственной думы РФ - ПРАЙМ, 1920, 08.01.2026
В Госдуму внесут несколько инициатив по миграционной политике
8 января, 09:49
 
