https://1prime.ru/20260203/migranty-867166096.html
В России разработают новое мобильное приложение для трудовых мигрантов
В России разработают новое мобильное приложение для трудовых мигрантов - 03.02.2026, ПРАЙМ
В России разработают новое мобильное приложение для трудовых мигрантов
В России планируют разработать новое мобильное приложение для трудовых мигрантов, следует из планов российского правительства, которые имеются в распоряжении... | 03.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-03T22:20+0300
2026-02-03T22:20+0300
2026-02-03T22:20+0300
политика
россия
общество
москва
московская область
мвд
минцифры
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/02/865140465_0:234:2919:1875_1920x0_80_0_0_e68ee217e753f6f4412ee59e85e1ad14.jpg
МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. В России планируют разработать новое мобильное приложение для трудовых мигрантов, следует из планов российского правительства, которые имеются в распоряжении РИА Новости. Приложение должно быть создано до 1 декабря для участия иностранных граждан в эксперименте по апробации механизмов целевого набора трудовых мигрантов (за исключением Москвы и Подмосковья). Ответственными исполнителями данной задачи назначены МВД и Минцифры России. Российские власти планируют провести эксперимент по целевому набору трудовых мигрантов с 2027 по 2029 год. Ожидается, что иностранные рабочие будут проходить необходимые проверки у себя на родине и затем приезжать напрямую к конкретным работодателям, вместо того чтобы искать работу на месте. В Москве и Московской области уже действует мобильное приложение "Амина" для миграционного контроля. С помощью приложения иностранные граждане могут удаленно уведомлять органы внутренних дел об адресе места своего проживания и его изменении. Важным функционалом приложения является обязательная передача в МВД России данных о геолокации устройства, на котором оно установлено.
https://1prime.ru/20260108/gosduma-866292993.html
москва
московская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/02/865140465_88:0:2755:2000_1920x0_80_0_0_69b7a9526ccd2e38836d200463c5837d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество , москва, московская область, мвд, минцифры
Политика, РОССИЯ, Общество , МОСКВА, Московская область, МВД, Минцифры
В России разработают новое мобильное приложение для трудовых мигрантов
Правительство РФ планирует разработать новое мобильное приложение для трудовых мигрантов
МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. В России планируют разработать новое мобильное приложение для трудовых мигрантов, следует из планов российского правительства, которые имеются в распоряжении РИА Новости.
Приложение должно быть создано до 1 декабря для участия иностранных граждан в эксперименте по апробации механизмов целевого набора трудовых мигрантов (за исключением Москвы
и Подмосковья
). Ответственными исполнителями данной задачи назначены МВД
и Минцифры
России.
Российские власти планируют провести эксперимент по целевому набору трудовых мигрантов с 2027 по 2029 год. Ожидается, что иностранные рабочие будут проходить необходимые проверки у себя на родине и затем приезжать напрямую к конкретным работодателям, вместо того чтобы искать работу на месте.
В Москве и Московской области уже действует мобильное приложение "Амина" для миграционного контроля. С помощью приложения иностранные граждане могут удаленно уведомлять органы внутренних дел об адресе места своего проживания и его изменении. Важным функционалом приложения является обязательная передача в МВД России данных о геолокации устройства, на котором оно установлено.
В Госдуму внесут несколько инициатив по миграционной политике