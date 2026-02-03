https://1prime.ru/20260203/mishustin-867135004.html

Мишустин проведет консультации с депутатами фракций КПРФ и СР

Мишустин проведет консультации с депутатами фракций КПРФ и СР - 03.02.2026, ПРАЙМ

Мишустин проведет консультации с депутатами фракций КПРФ и СР

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во вторник проведет встречи с депутатами думских фракций КПРФ и "Справедливая Россия" в рамках подготовки к отчету... | 03.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-03T00:17+0300

2026-02-03T00:17+0300

2026-02-03T00:17+0300

экономика

россия

рф

михаил мишустин

вячеслав володин

кпрф

госдума

единая россия

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867135004.jpg?1770067063

МОСКВА, 3 фев – ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во вторник проведет встречи с депутатами думских фракций КПРФ и "Справедливая Россия" в рамках подготовки к отчету правительства в Государственной думе, сообщила пресс-служба кабинета министров. Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее сообщил, что отчет правительства о работе в 2025 году пройдет в Госдуме в последнюю неделю февраля - с 24 по 26 число. "Председатель правительства Михаил Мишустин 3 февраля проведёт консультации с представителями фракций КПРФ и "Справедливая Россия" в рамках подготовки к ежегодному отчёту в Государственной думе", - сообщили в пресс-службе кабмина. Такие встречи премьера с депутатами каждой думской фракции традиционно проходят в преддверии отчетов правительства в нижней палате парламента. Эти консультации позволяют обеспечить необходимую координацию работы и сверить позиции по ключевым вопросам социально-экономической повестки, отметили в кабмине. Встреча Мишустина с представителями фракции "Единая Россия" состоялась 26 января.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, рф, михаил мишустин, вячеслав володин, кпрф, госдума, единая россия