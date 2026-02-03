https://1prime.ru/20260203/mishustin-867135004.html
Мишустин проведет консультации с депутатами фракций КПРФ и СР
2026-02-03T00:17+0300
МОСКВА, 3 фев – ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во вторник проведет встречи с депутатами думских фракций КПРФ и "Справедливая Россия" в рамках подготовки к отчету правительства в Государственной думе, сообщила пресс-служба кабинета министров.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее сообщил, что отчет правительства о работе в 2025 году пройдет в Госдуме в последнюю неделю февраля - с 24 по 26 число.
"Председатель правительства Михаил Мишустин 3 февраля проведёт консультации с представителями фракций КПРФ и "Справедливая Россия" в рамках подготовки к ежегодному отчёту в Государственной думе", - сообщили в пресс-службе кабмина.
Такие встречи премьера с депутатами каждой думской фракции традиционно проходят в преддверии отчетов правительства в нижней палате парламента. Эти консультации позволяют обеспечить необходимую координацию работы и сверить позиции по ключевым вопросам социально-экономической повестки, отметили в кабмине.
Встреча Мишустина с представителями фракции "Единая Россия" состоялась 26 января.
