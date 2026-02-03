https://1prime.ru/20260203/mishustin-867157292.html

Мишустин призвал к обоснованному ценообразованию в электроэнергетике

МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Важно, чтобы ценообразование в сфере российской электроэнергетики было обоснованным, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Сейчас в Думе готовится как раз ко второму чтению правительственный законопроект, который расширяет полномочия ФАС - Федеральной антимонопольной службы - по контролю за ценообразованием в электроэнергетике. Важно, чтобы оно было обоснованным", - сказал Мишустин во время встречи с депутатами фракции "Справедливая Россия" в Госдуме. Он отметил, что инициатива фракции по регулированию тарифов в этой сфере заслуживает серьезного внимания как от граждан, так и со стороны экспертов и отраслевого сообщества.

