https://1prime.ru/20260203/moldaviya-867157770.html

В Молдавии назвали причину массового сбоя в электросети 31 января

В Молдавии назвали причину массового сбоя в электросети 31 января - 03.02.2026, ПРАЙМ

В Молдавии назвали причину массового сбоя в электросети 31 января

Министр энергетики Молдавии Дорин Жунгиету сообщил, что причиной массового сбоя в электросети республики 31 января, из-за чего 70% населения осталось без... | 03.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-03T18:43+0300

2026-02-03T18:43+0300

2026-02-03T18:43+0300

энергетика

молдавия

украина

румыния

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/17/859831692_0:62:1501:906_1920x0_80_0_0_3aaaabc60b8a64219dc62f9cfe5b8606.jpg

КИШИНЕВ, 3 фев - ПРАЙМ. Министр энергетики Молдавии Дорин Жунгиету сообщил, что причиной массового сбоя в электросети республики 31 января, из-за чего 70% населения осталось без электроэнергии, стала непогода. "Отключение электроэнергии 31 января затронуло 70% страны… Поводом послужила погода. Накануне были зафиксированы порывы ветра. Утром 31 января на одной из линий произошёл обрыв, произошло отключение линии Вулканешты-МГРЭС. Линия Исакча-Вулканешты была автоматически отключена", - заявил Жунгиету в эфире телеканала Jurnal TV, отметив, что эти две линии отвечают за электроснабжение большей части республики. Министр подчеркнул, что энергетическая система Молдавии не работает изолированно, она интегрирована в энергетическую систему Украины и Румынии. Это означает, что любые колебания в украинской или румынской системе также влияют на нашу систему. Жунгиету добавил, что в субботу без электроэнергии остались и соседние с республикой районы Украины. Чиновник заверил, что власти продолжают следить за ситуацией и что энергетическая система постепенно возвращается к нормальному режиму работы. Власти Молдавии ранее сообщали, что массовые отключения электроэнергии 31 января были связаны с серьезными сбоями в украинской энергосистеме и падением напряжения на линии 400 кВ "Исакча – Вулканешты – Молдавская ГРЭС", что привело к аварийному отключению части энергосистемы страны. В ряде районов, включая Кишинев, были зафиксированы перебои с электроснабжением, останавливалось движение электротранспорта и не работали светофоры.

https://1prime.ru/20260201/moldaviya-867102262.html

молдавия

украина

румыния

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

молдавия, украина, румыния