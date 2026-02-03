Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Молдавии назвали причину массового сбоя в электросети 31 января - 03.02.2026
В Молдавии назвали причину массового сбоя в электросети 31 января
В Молдавии назвали причину массового сбоя в электросети 31 января - 03.02.2026, ПРАЙМ
В Молдавии назвали причину массового сбоя в электросети 31 января
Министр энергетики Молдавии Дорин Жунгиету сообщил, что причиной массового сбоя в электросети республики 31 января, из-за чего 70% населения осталось без... | 03.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-03T18:43+0300
2026-02-03T18:43+0300
энергетика
молдавия
украина
румыния
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/17/859831692_0:62:1501:906_1920x0_80_0_0_3aaaabc60b8a64219dc62f9cfe5b8606.jpg
КИШИНЕВ, 3 фев - ПРАЙМ. Министр энергетики Молдавии Дорин Жунгиету сообщил, что причиной массового сбоя в электросети республики 31 января, из-за чего 70% населения осталось без электроэнергии, стала непогода. "Отключение электроэнергии 31 января затронуло 70% страны… Поводом послужила погода. Накануне были зафиксированы порывы ветра. Утром 31 января на одной из линий произошёл обрыв, произошло отключение линии Вулканешты-МГРЭС. Линия Исакча-Вулканешты была автоматически отключена", - заявил Жунгиету в эфире телеканала Jurnal TV, отметив, что эти две линии отвечают за электроснабжение большей части республики. Министр подчеркнул, что энергетическая система Молдавии не работает изолированно, она интегрирована в энергетическую систему Украины и Румынии. Это означает, что любые колебания в украинской или румынской системе также влияют на нашу систему. Жунгиету добавил, что в субботу без электроэнергии остались и соседние с республикой районы Украины. Чиновник заверил, что власти продолжают следить за ситуацией и что энергетическая система постепенно возвращается к нормальному режиму работы. Власти Молдавии ранее сообщали, что массовые отключения электроэнергии 31 января были связаны с серьезными сбоями в украинской энергосистеме и падением напряжения на линии 400 кВ "Исакча – Вулканешты – Молдавская ГРЭС", что привело к аварийному отключению части энергосистемы страны. В ряде районов, включая Кишинев, были зафиксированы перебои с электроснабжением, останавливалось движение электротранспорта и не работали светофоры.
молдавия, украина, румыния
Энергетика, МОЛДАВИЯ, УКРАИНА, РУМЫНИЯ
18:43 03.02.2026
 
В Молдавии назвали причину массового сбоя в электросети 31 января

Глава Минэнерго Молдавии Жунгиету: причиной массового сбоя в электросети стала непогода

© РИА Новости . Михаил ВоскресенскийЛинии электропередач
Линии электропередач - ПРАЙМ, 1920, 03.02.2026
Линии электропередач. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
КИШИНЕВ, 3 фев - ПРАЙМ. Министр энергетики Молдавии Дорин Жунгиету сообщил, что причиной массового сбоя в электросети республики 31 января, из-за чего 70% населения осталось без электроэнергии, стала непогода.
"Отключение электроэнергии 31 января затронуло 70% страны… Поводом послужила погода. Накануне были зафиксированы порывы ветра. Утром 31 января на одной из линий произошёл обрыв, произошло отключение линии Вулканешты-МГРЭС. Линия Исакча-Вулканешты была автоматически отключена", - заявил Жунгиету в эфире телеканала Jurnal TV, отметив, что эти две линии отвечают за электроснабжение большей части республики.
Министр подчеркнул, что энергетическая система Молдавии не работает изолированно, она интегрирована в энергетическую систему Украины и Румынии. Это означает, что любые колебания в украинской или румынской системе также влияют на нашу систему. Жунгиету добавил, что в субботу без электроэнергии остались и соседние с республикой районы Украины.
Чиновник заверил, что власти продолжают следить за ситуацией и что энергетическая система постепенно возвращается к нормальному режиму работы.
Власти Молдавии ранее сообщали, что массовые отключения электроэнергии 31 января были связаны с серьезными сбоями в украинской энергосистеме и падением напряжения на линии 400 кВ "Исакча – Вулканешты – Молдавская ГРЭС", что привело к аварийному отключению части энергосистемы страны. В ряде районов, включая Кишинев, были зафиксированы перебои с электроснабжением, останавливалось движение электротранспорта и не работали светофоры.
Флаг Молдавии - ПРАЙМ, 1920, 01.02.2026
Посольство России исключило вину Молдавской ГРЭС в энергоколлапсе
1 февраля, 20:36
 
