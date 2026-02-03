https://1prime.ru/20260203/moshenniki-867165807.html

В МВД рассказали о новых многоходовых схемах мошенников

В МВД рассказали о новых многоходовых схемах мошенников

МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Мошенники начали использовать многоходовые схемы, вовлекая в них несколько человек, рассказал начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД по Москве Владимир Васенин."Существуют какие истории, например, 15-летнюю девушку дома подводят к истории отдать денежные средства под манипуляцией мошенников. Дальше ее заставляют выйти из дома. К ней в квартиру заходит второй человек, который тоже под воздействием мошенников совершает какие-то действия: вскрывает сейф, крадет оружие, совершает преступление", - рассказал Васенин на семинаре "Как не стать жертвой мошенника? Разбираем истории обманутых людей" в рамках информационного проекта "Перезвони Сам". Он отметил, что фактически девушке сообщают, что придет друг, помощник или сотрудник полиции, который будет в "гражданке". Но человек, который приезжает, тоже становится жертвой мошенников. Он совершает преступление и потом получает реальные сроки уголовного наказания. "Это уже многоходовые схемы. К сожалению, это сейчас такой нехороший тренд текущего года, когда в схему вовлекаются несколько человек", - подчеркнул Васенин. Он добавил, что сейчас мошенники не просто воздействуют только на одного человека, а используют еще одну жертву для совершения других преступлений у пострадавшего дома.

