В МВД рассказали о новых многоходовых схемах мошенников - 03.02.2026
В МВД рассказали о новых многоходовых схемах мошенников
2026-02-03T22:09+0300
2026-02-03T23:08+0300
МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Мошенники начали использовать многоходовые схемы, вовлекая в них несколько человек, рассказал начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД по Москве Владимир Васенин."Существуют какие истории, например, 15-летнюю девушку дома подводят к истории отдать денежные средства под манипуляцией мошенников. Дальше ее заставляют выйти из дома. К ней в квартиру заходит второй человек, который тоже под воздействием мошенников совершает какие-то действия: вскрывает сейф, крадет оружие, совершает преступление", - рассказал Васенин на семинаре "Как не стать жертвой мошенника? Разбираем истории обманутых людей" в рамках информационного проекта "Перезвони Сам". Он отметил, что фактически девушке сообщают, что придет друг, помощник или сотрудник полиции, который будет в "гражданке". Но человек, который приезжает, тоже становится жертвой мошенников. Он совершает преступление и потом получает реальные сроки уголовного наказания. "Это уже многоходовые схемы. К сожалению, это сейчас такой нехороший тренд текущего года, когда в схему вовлекаются несколько человек", - подчеркнул Васенин. Он добавил, что сейчас мошенники не просто воздействуют только на одного человека, а используют еще одну жертву для совершения других преступлений у пострадавшего дома.
общество, мвд, россия, мошенники
Происшествия, Общество , МВД, РОССИЯ, МОШЕННИКИ
22:09 03.02.2026 (обновлено: 23:08 03.02.2026)
 
МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Мошенники начали использовать многоходовые схемы, вовлекая в них несколько человек, рассказал начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД по Москве Владимир Васенин.
"Существуют какие истории, например, 15-летнюю девушку дома подводят к истории отдать денежные средства под манипуляцией мошенников. Дальше ее заставляют выйти из дома. К ней в квартиру заходит второй человек, который тоже под воздействием мошенников совершает какие-то действия: вскрывает сейф, крадет оружие, совершает преступление", - рассказал Васенин на семинаре "Как не стать жертвой мошенника? Разбираем истории обманутых людей" в рамках информационного проекта "Перезвони Сам".
Он отметил, что фактически девушке сообщают, что придет друг, помощник или сотрудник полиции, который будет в "гражданке". Но человек, который приезжает, тоже становится жертвой мошенников. Он совершает преступление и потом получает реальные сроки уголовного наказания.
"Это уже многоходовые схемы. К сожалению, это сейчас такой нехороший тренд текущего года, когда в схему вовлекаются несколько человек", - подчеркнул Васенин.
Он добавил, что сейчас мошенники не просто воздействуют только на одного человека, а используют еще одну жертву для совершения других преступлений у пострадавшего дома.
Компьютер
Эксперты рассказали, какими схемами пользовались аферисты в прошлом году
Вчера, 11:52
 
