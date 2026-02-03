https://1prime.ru/20260203/moshenniki-867165807.html
В МВД рассказали о новых многоходовых схемах мошенников
В МВД рассказали о новых многоходовых схемах мошенников - 03.02.2026, ПРАЙМ
В МВД рассказали о новых многоходовых схемах мошенников
Мошенники начали использовать многоходовые схемы, вовлекая в них несколько человек, рассказал начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД по... | 03.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-03T22:09+0300
2026-02-03T22:09+0300
2026-02-03T23:08+0300
происшествия
общество
мвд
россия
мошенники
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/16/859781905_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_09689a032f70d376328b56a61844ccd8.jpg
МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Мошенники начали использовать многоходовые схемы, вовлекая в них несколько человек, рассказал начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД по Москве Владимир Васенин."Существуют какие истории, например, 15-летнюю девушку дома подводят к истории отдать денежные средства под манипуляцией мошенников. Дальше ее заставляют выйти из дома. К ней в квартиру заходит второй человек, который тоже под воздействием мошенников совершает какие-то действия: вскрывает сейф, крадет оружие, совершает преступление", - рассказал Васенин на семинаре "Как не стать жертвой мошенника? Разбираем истории обманутых людей" в рамках информационного проекта "Перезвони Сам". Он отметил, что фактически девушке сообщают, что придет друг, помощник или сотрудник полиции, который будет в "гражданке". Но человек, который приезжает, тоже становится жертвой мошенников. Он совершает преступление и потом получает реальные сроки уголовного наказания. "Это уже многоходовые схемы. К сожалению, это сейчас такой нехороший тренд текущего года, когда в схему вовлекаются несколько человек", - подчеркнул Васенин. Он добавил, что сейчас мошенники не просто воздействуют только на одного человека, а используют еще одну жертву для совершения других преступлений у пострадавшего дома.
https://1prime.ru/20260202/moshenniki-867114408.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/16/859781905_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_96a66d1efccd799bf79bbb998cbaca0b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , мвд, россия, мошенники
Происшествия, Общество , МВД, РОССИЯ, МОШЕННИКИ
В МВД рассказали о новых многоходовых схемах мошенников
Глава управления информации МВД Васелин: мошенники начали использовать многоходовые схемы
МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Мошенники начали использовать многоходовые схемы, вовлекая в них несколько человек, рассказал начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД по Москве Владимир Васенин.
"Существуют какие истории, например, 15-летнюю девушку дома подводят к истории отдать денежные средства под манипуляцией мошенников. Дальше ее заставляют выйти из дома. К ней в квартиру заходит второй человек, который тоже под воздействием мошенников совершает какие-то действия: вскрывает сейф, крадет оружие, совершает преступление", - рассказал Васенин на семинаре "Как не стать жертвой мошенника? Разбираем истории обманутых людей" в рамках информационного проекта "Перезвони Сам".
Он отметил, что фактически девушке сообщают, что придет друг, помощник или сотрудник полиции, который будет в "гражданке". Но человек, который приезжает, тоже становится жертвой мошенников. Он совершает преступление и потом получает реальные сроки уголовного наказания.
"Это уже многоходовые схемы. К сожалению, это сейчас такой нехороший тренд текущего года, когда в схему вовлекаются несколько человек", - подчеркнул Васенин.
Он добавил, что сейчас мошенники не просто воздействуют только на одного человека, а используют еще одну жертву для совершения других преступлений у пострадавшего дома.
Эксперты рассказали, какими схемами пользовались аферисты в прошлом году