СМИ раскрыли, что произошло в Москве на фоне переговоров в Абу-Даби
СМИ раскрыли, что произошло в Москве на фоне переговоров в Абу-Даби
СМИ раскрыли, что произошло в Москве на фоне переговоров в Абу-Даби - 03.02.2026, ПРАЙМ
СМИ раскрыли, что произошло в Москве на фоне переговоров в Абу-Даби
Визит президента Объединенных Арабских Эмиратов шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна в Москву, совпавший с трехсторонними переговорами по Украине в Абу-Даби,... | 03.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-03T21:18+0300
2026-02-03T21:18+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/82846/54/828465458_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_fe8a22ef85cd1e459afcd8c9ba9bfec2.jpg
МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Визит президента Объединенных Арабских Эмиратов шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна в Москву, совпавший с трехсторонними переговорами по Украине в Абу-Даби, отправил четкий политический сигнал мировому сообществу, пишет Al Khaleej. "Визит Его Высочества шейха Мухаммеда ибн Заида Аль Нахайяна в Москву состоялся в решающий момент и совпал с проведением в ОАЭ трехсторонних переговоров между Россией, Соединенными Штатами и Украиной. &lt;…&gt; Это, безусловно, стало важным этапом в развитии двусторонних отношений. &lt;…&gt; Визит Его Высочества шейха Мухаммеда ибн Заида Аль Нахайяна в Москву посылает четкий политический сигнал: Объединенные Арабские Эмираты неизменно следуют принципу сдержанной дипломатии", — говорится в материале.Издание подчеркивает, что встреча российского президента Владимира Путина с президентом ОАЭ Аль Нахайяном крайне важна в нынешних условиях, "когда мир сталкивается с нарастающими кризисами".Глава ОАЭ в четверг прибыл в Москву с официальным визитом, в Кремле он встретился с президентом России Владимиром Путиным. Трехсторонние переговоры рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины, прошедшие в столице ОАЭ Абу-Даби, завершились 24 января. Российскую делегацию возглавлял начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС России Игорь Костюков. В понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что следующий этап переговоров представителей России, США и Украины по урегулированию украинского конфликта в Абу-Даби запланирован на 4–5 февраля.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
ПРАЙМ
Новости
ПРАЙМ
ПРАЙМ
21:18 03.02.2026
 
СМИ раскрыли, что произошло в Москве на фоне переговоров в Абу-Даби

© РИА Новости . Антон Денисов | Перейти в медиабанкНовогодняя иллюминация на Большом Каменном мосту в Москве
Новогодняя иллюминация на Большом Каменном мосту в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Визит президента Объединенных Арабских Эмиратов шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна в Москву, совпавший с трехсторонними переговорами по Украине в Абу-Даби, отправил четкий политический сигнал мировому сообществу, пишет Al Khaleej.
"Визит Его Высочества шейха Мухаммеда ибн Заида Аль Нахайяна в Москву состоялся в решающий момент и совпал с проведением в ОАЭ трехсторонних переговоров между Россией, Соединенными Штатами и Украиной. <…> Это, безусловно, стало важным этапом в развитии двусторонних отношений. <…> Визит Его Высочества шейха Мухаммеда ибн Заида Аль Нахайяна в Москву посылает четкий политический сигнал: Объединенные Арабские Эмираты неизменно следуют принципу сдержанной дипломатии", говорится в материале.
Издание подчеркивает, что встреча российского президента Владимира Путина с президентом ОАЭ Аль Нахайяном крайне важна в нынешних условиях, "когда мир сталкивается с нарастающими кризисами".
Глава ОАЭ в четверг прибыл в Москву с официальным визитом, в Кремле он встретился с президентом России Владимиром Путиным.
Трехсторонние переговоры рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины, прошедшие в столице ОАЭ Абу-Даби, завершились 24 января. Российскую делегацию возглавлял начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС России Игорь Костюков.
В понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что следующий этап переговоров представителей России, США и Украины по урегулированию украинского конфликта в Абу-Даби запланирован на 4–5 февраля.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
МОСКВА УКРАИНА РОССИЯ ОАЭ Владимир Путин Дмитрий Песков ВС РФ
 
 
