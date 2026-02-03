https://1prime.ru/20260203/nalogi-867143255.html
Налоговый адвокат рассказал о льготах для малого бизнеса в 2026 году
Налоговый адвокат рассказал о льготах для малого бизнеса в 2026 году - 03.02.2026, ПРАЙМ
Налоговый адвокат рассказал о льготах для малого бизнеса в 2026 году
Основными налоговыми льготами для малого бизнеса в 2026 году являются право на освобождение от НДС и возможность использования пониженных налоговых ставок,... | 03.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-03T10:14+0300
2026-02-03T10:14+0300
2026-02-03T10:14+0300
россия
рф
андрей костин
бизнес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0d/863460167_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_138e0e7373bf89b719ae578a1cf2ed31.jpg
МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Основными налоговыми льготами для малого бизнеса в 2026 году являются право на освобождение от НДС и возможность использования пониженных налоговых ставок, рассказал РИА Новости налоговый адвокат Андрей Костин. "Сейчас основная налоговая льгота для малого бизнеса – это право на освобождение от НДС и возможность использования пониженных налоговых ставок", - говорит он. Последнее относится к так называемой упрощенной системе налогообложения (УСН). При этом лимит для автоматического освобождения от НДС доходит до 20 миллионов рублей дохода за предыдущий год. При этом пониженная ставка НДС в 5% применяется при доходе от 20 до 272 миллионов рублей, а ставка 7% - при доходе до 490 миллионов рублей. "Внутри упрощенной налоговой системы есть дополнительные преференции: это общие ставки по УСН - 6% для "Доходов" и 15% для "Доходов минус расходы". Кроме того, субъекты РФ могут снижать стандартные ставки для приоритетных отраслей (таких как IT, производство, туризм) до 1% и 5%", - отметил эксперт. Одновременно индивидуальные предприниматели на УСН "Доходы" могут уменьшать налог на сумму уплаченных страховых взносов за себя (до 100% налога) и за сотрудников (до 50%). Однако здесь есть и подводные камни для предпринимателей, предупреждает эксперт. Например, на УСН "Доходы" прибыль значения не имеет – даже если компания работала в убыток, придется заплатить налог. На УСН "Доходы минус расходы" существует минимальный налог 1% от оборота, соответственно, налог придется заплатить, даже если компания понесла убытки, потому что убытки не учитываются. Наконец, существуют также налоговые каникулы для впервые зарегистрированных ИП в производственной, социальной или научной сферах в ряде регионов - для них сохраняется ставка 0% на два налоговых года. "На мой взгляд, в 2026 наиболее интересным вариантом для малого бизнеса является автоматизированная упрощенка, или АУСН, где отчетность по налогам ведет и сдает банк. Это сравнительно новый режим, который в 2025 году распространили практически на все регионы. На АвтоУСН не нужно платить НДС, а лимит по доходам - 60 миллионов рублей в год. Но есть некоторые ограничения, например, нельзя нанять более 5 сотрудников", - заключил эксперт.
рф
россия, рф, андрей костин, бизнес
РОССИЯ, РФ, Андрей Костин, Бизнес
Налоговый адвокат рассказал о льготах для малого бизнеса в 2026 году
Налоговый адвокат Костин назвал основную льготу для малого бизнеса
