"Это за гранью": в США выступили с экстренным предупреждением из-за России

МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. США должны ясно осознавать, что Россия не допустит размещения войск НАТО на территории Украины в рамках мирного урегулирования, об этом в интервью для YouTube-канала Judging Freedom заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон. "Я не сомневаюсь, что они верят в то, что смогут это как-то продавить, но это за гранью красных линий России. Там никогда этого не допустят", — прокомментировал эксперт, обсуждая возможность предоставления США гарантий безопасности Украине. Он подчеркнул, что приближение НАТО к российским границам было одной из ключевых причин конфликта, и Запад не должен об этом забывать. "Не будет никаких иностранных контингентов у ее границ", — заключил Джонсон. Недавно госсекретарь Марко Рубио сообщил, что предварительные меры безопасности предусматривают возможность развертывания на Украине "небольшого контингента" европейских сил, в том числе из Франции и Великобритании, и поддержку со стороны США, без которой они "бесполезны". Однако подробностей он не предоставил. В МИД подчеркивали, что любой сценарий размещения на Украине войск стран — участниц НАТО неприемлем и чреват резкой эскалацией. Президент Владимир Путин пояснил, что Москва будет считать зарубежные контингенты у границ законными целями. По его словам, после достижения мирного соглашения присутствие иностранных военных в соседней стране будет нецелесообразным.

