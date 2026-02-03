Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20260203/nato-867156318.html
Рютте призвал страны НАТО покопаться в запасах ради Киева
2026-02-03T17:45+0300
2026-02-03T17:45+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/19/849488743_0:0:2650:1491_1920x0_80_0_0_d70dabe15d16ce546e79958f7d67a79c.jpg
БРЮССЕЛЬ, 3 фев - ПРАЙМ. Генсек НАТО Марк Рютте, ранее заявлявший об опустевших оружейных складах в Европе, призвал страны альянса "покопаться в своих запасах", чтобы найти там оружие для новых поставок Киеву. "Мы уже многое делаем, но нам необходимо больше… Украина нуждается в гораздо большем, и мы в срочном порядке работаем над тем, чтобы обеспечить доставку большего количества оружия как можно быстрее за счет поставок отовсюду, где только можно его найти. Я продолжаю работать с союзниками, призываю их покопаться в своих запасах", - сказал он на пресс-конференции в Киеве. Рютте в середине января признал, что Европа опустошила свои оружейные склады из-за поставок оружия Украине. Россия считает, что поставки вооружений Украине напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
17:45 03.02.2026
 
Рютте призвал страны НАТО покопаться в запасах ради Киева

Рютте призвал страны НАТО покопаться в запасах для поставок оружия Украине

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкМарк Рютте
Марк Рютте - ПРАЙМ, 1920, 03.02.2026
Марк Рютте. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
БРЮССЕЛЬ, 3 фев - ПРАЙМ. Генсек НАТО Марк Рютте, ранее заявлявший об опустевших оружейных складах в Европе, призвал страны альянса "покопаться в своих запасах", чтобы найти там оружие для новых поставок Киеву.
"Мы уже многое делаем, но нам необходимо больше… Украина нуждается в гораздо большем, и мы в срочном порядке работаем над тем, чтобы обеспечить доставку большего количества оружия как можно быстрее за счет поставок отовсюду, где только можно его найти. Я продолжаю работать с союзниками, призываю их покопаться в своих запасах", - сказал он на пресс-конференции в Киеве.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 03.02.2026
"Ждет Киев": журналист раскрыл, что задумал ЕС ради Украины
07:37
Рютте в середине января признал, что Европа опустошила свои оружейные склады из-за поставок оружия Украине.
Россия считает, что поставки вооружений Украине напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
 
