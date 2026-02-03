https://1prime.ru/20260203/nato-867156318.html

Рютте призвал страны НАТО покопаться в запасах ради Киева

Рютте призвал страны НАТО покопаться в запасах ради Киева - 03.02.2026, ПРАЙМ

Рютте призвал страны НАТО покопаться в запасах ради Киева

03.02.2026

БРЮССЕЛЬ, 3 фев - ПРАЙМ. Генсек НАТО Марк Рютте, ранее заявлявший об опустевших оружейных складах в Европе, призвал страны альянса "покопаться в своих запасах", чтобы найти там оружие для новых поставок Киеву. "Мы уже многое делаем, но нам необходимо больше… Украина нуждается в гораздо большем, и мы в срочном порядке работаем над тем, чтобы обеспечить доставку большего количества оружия как можно быстрее за счет поставок отовсюду, где только можно его найти. Я продолжаю работать с союзниками, призываю их покопаться в своих запасах", - сказал он на пресс-конференции в Киеве. Рютте в середине января признал, что Европа опустошила свои оружейные склады из-за поставок оружия Украине. Россия считает, что поставки вооружений Украине напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

