Нетаньяху призвал США не доверять обещаниям Ирана
Нетаньяху призвал США не доверять обещаниям Тегерана из-за риска эскалации вокруг ИРИ
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 3 фев - ПРАЙМ. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху завершил встречу со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и призвал американскую сторону не доверять "обещаниям" Тегерана, встреча состоялась на фоне риска эскалации вокруг Ирана, сообщила во вторник канцелярия Нетаньяху.
"Завершилась встреча премьера Биньямина Нетаньяху со специальным посланником президента США Стивом Уиткоффом. В преддверии поездки посланника Уиткоффа на встречу с представителем Ирана премьер-министр подчеркнул свою позицию: Иран раз за разом доказывал, что на его обещания нельзя полагаться", - говорится в сообщении канцелярии для прессы.
В ходе встречи стороны также обсудили текущую ситуацию с урегулированием в секторе Газа.
"Премьер-министр повторил категорическое требование разоружения ХАМАС, демилитаризации сектора и полного достижения целей войны до начала восстановления сектора Газа. Премьер-министр разъяснил, что Палестинская администрация ни при каких обстоятельствах не будет участвовать в управлении сектором", - добавили в офисе Нетаньяху.
Ранее во вторник Уиткофф прибыл в Израиль для переговоров с премьером Биньямину Нетаньяху и руководством силового блока еврейского государства на фоне возможной эскалации вокруг Ирана. В понедельник израильский 13-й канал сообщал, что визит Уиткоффа станет продолжением усилий по координации между США и Израилем на фоне возможной подготовки американского удара по Ирану.