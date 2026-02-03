https://1prime.ru/20260203/nissan--867155366.html

Nissan зарегистрировал товарный знак в России

МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Японский автопроизводитель Nissan зарегистрировал в России товарный знак Infiniti, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. Согласно документам, заявки были поданы в ведомство в июне 2025 года, Роспатент принял положительное решение о регистрации в феврале 2026 года.Теперь компания может заниматься продажей автомобилей, детских колясок, скутеров, роботов-доставщиков и вертолетов. Nissan продал все российские активы, включая завод в Санкт-Петербурге, ФГУП "НАМИ" в октябре 2022 года, сохранив за собой право выкупа в течение шести лет. Nissan Motor - один из крупнейших автопроизводителей в Японии, компания основана в 1933 году. Штат компании составляет 132,79 тысячи сотрудников.

