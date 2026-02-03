https://1prime.ru/20260203/nissan--867155366.html
Nissan зарегистрировал товарный знак в России
Nissan зарегистрировал товарный знак в России - 03.02.2026, ПРАЙМ
Nissan зарегистрировал товарный знак в России
Японский автопроизводитель Nissan зарегистрировал в России товарный знак Infiniti, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. | 03.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-03T16:53+0300
2026-02-03T16:53+0300
2026-02-03T16:53+0300
бизнес
россия
санкт-петербург
япония
nissan
роспатент
infiniti
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/03/867155197_0:120:3215:1928_1920x0_80_0_0_9ec83c01ecc9747b5f715b750a2c4673.jpg
МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Японский автопроизводитель Nissan зарегистрировал в России товарный знак Infiniti, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. Согласно документам, заявки были поданы в ведомство в июне 2025 года, Роспатент принял положительное решение о регистрации в феврале 2026 года.Теперь компания может заниматься продажей автомобилей, детских колясок, скутеров, роботов-доставщиков и вертолетов. Nissan продал все российские активы, включая завод в Санкт-Петербурге, ФГУП "НАМИ" в октябре 2022 года, сохранив за собой право выкупа в течение шести лет. Nissan Motor - один из крупнейших автопроизводителей в Японии, компания основана в 1933 году. Штат компании составляет 132,79 тысячи сотрудников.
https://1prime.ru/20260203/aurus-867150078.html
санкт-петербург
япония
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/03/867155197_242:0:2973:2048_1920x0_80_0_0_52b0beffc8f7daf726ddefabcf30e805.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, санкт-петербург, япония, nissan, роспатент, infiniti
Бизнес, РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЯПОНИЯ, Nissan, Роспатент, Infiniti
Nissan зарегистрировал товарный знак в России
Nissan в феврале зарегистрировал товарный знак в России