Новак рассказал, насколько увеличится ВВП России в 2026 году

Новак рассказал, насколько увеличится ВВП России в 2026 году

Новак рассказал, насколько увеличится ВВП России в 2026 году

Экономика России в этом году вырастет на 1-1,3%, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

03.02.2026

2026-02-03T11:33+0300

2026-02-03T11:33+0300

россия

рф

александр новак

совет федерации

https://cdnn.1prime.ru/img/84145/81/841458131_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d80794a9fa6d3bdc08ebce7b37c78ac3.jpg

МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Экономика России в этом году вырастет на 1-1,3%, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. "Теперь что касается 2026 года. Мы ожидаем, что валовый внутренний продукт, сохранится рост его, на уровне от 1% до 1,3%, за счет, в первую очередь, внутренних драйверов", - заявил Новак, выступая в Совете Федерации.

рф

2026

россия, рф, александр новак, совет федерации