Новак рассказал, насколько увеличится ВВП России в 2026 году
Новак рассказал, насколько увеличится ВВП России в 2026 году
2026-02-03T11:33+0300
россия
рф
александр новак
совет федерации
МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Экономика России в этом году вырастет на 1-1,3%, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. "Теперь что касается 2026 года. Мы ожидаем, что валовый внутренний продукт, сохранится рост его, на уровне от 1% до 1,3%, за счет, в первую очередь, внутренних драйверов", - заявил Новак, выступая в Совете Федерации.
россия, рф, александр новак, совет федерации
