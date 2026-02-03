Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Новак рассказал, насколько увеличится ВВП России в 2026 году
Новак рассказал, насколько увеличится ВВП России в 2026 году
Новак рассказал, насколько увеличится ВВП России в 2026 году - 03.02.2026, ПРАЙМ
Новак рассказал, насколько увеличится ВВП России в 2026 году
Экономика России в этом году вырастет на 1-1,3%, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. | 03.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-03T11:33+0300
2026-02-03T11:33+0300
россия
рф
александр новак
совет федерации
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/81/841458131_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d80794a9fa6d3bdc08ebce7b37c78ac3.jpg
МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Экономика России в этом году вырастет на 1-1,3%, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. "Теперь что касается 2026 года. Мы ожидаем, что валовый внутренний продукт, сохранится рост его, на уровне от 1% до 1,3%, за счет, в первую очередь, внутренних драйверов", - заявил Новак, выступая в Совете Федерации.
рф
2026
россия, рф, александр новак, совет федерации
РОССИЯ, РФ, Александр Новак, Совет Федерации
11:33 03.02.2026
 
Новак рассказал, насколько увеличится ВВП России в 2026 году

Новак: ВВП России в 2026 году увеличится на 1-1,3 процента

МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Экономика России в этом году вырастет на 1-1,3%, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Теперь что касается 2026 года. Мы ожидаем, что валовый внутренний продукт, сохранится рост его, на уровне от 1% до 1,3%, за счет, в первую очередь, внутренних драйверов", - заявил Новак, выступая в Совете Федерации.
Новак озвучил прогноз по инфляции на 2026 год
11:24
11:24
 
РОССИЯ РФ Александр Новак Совет Федерации
 
 
