Новак заявил о росте реальных зарплат в России
МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Реальные зарплаты, по предварительной оценке, выросли в среднем в России за прошедший год, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. "Наблюдаем, что продолжился высокий рост заработных плат. Номинальная зарплата, по предварительной оценке, увеличилась на 13,6%, реальная выросла за минусом инфляции на 4,5%", - сказал Новак, выступая в Совете Федерации. Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в 2024 году составила 89 069 рублей. Это рост на 19% в номинальном выражении год к году и на 9,7% - в реальном.
