Новак заявил о росте реальных зарплат в России - 03.02.2026
Новак заявил о росте реальных зарплат в России
Новак заявил о росте реальных зарплат в России - 03.02.2026, ПРАЙМ
Новак заявил о росте реальных зарплат в России
Реальные зарплаты, по предварительной оценке, выросли в среднем в России за прошедший год, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. | 03.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-03T11:37+0300
2026-02-03T11:37+0300
россия
рф
александр новак
совет федерации
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859951391_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_cac02b3989639a3cb10fb04441f021fa.jpg
МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Реальные зарплаты, по предварительной оценке, выросли в среднем в России за прошедший год, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. "Наблюдаем, что продолжился высокий рост заработных плат. Номинальная зарплата, по предварительной оценке, увеличилась на 13,6%, реальная выросла за минусом инфляции на 4,5%", - сказал Новак, выступая в Совете Федерации. Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в 2024 году составила 89 069 рублей. Это рост на 19% в номинальном выражении год к году и на 9,7% - в реальном.
рф
1920
1920
true
россия, рф, александр новак, совет федерации
РОССИЯ, РФ, Александр Новак, Совет Федерации
11:37 03.02.2026
 
Новак заявил о росте реальных зарплат в России

Новак: реальные зарплаты в 2025 году выросли в среднем на 4,5 процента

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - ПРАЙМ, 1920, 03.02.2026
Денежные купюры и монеты. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Реальные зарплаты, по предварительной оценке, выросли в среднем в России за прошедший год, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Наблюдаем, что продолжился высокий рост заработных плат. Номинальная зарплата, по предварительной оценке, увеличилась на 13,6%, реальная выросла за минусом инфляции на 4,5%", - сказал Новак, выступая в Совете Федерации.
Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в 2024 году составила 89 069 рублей. Это рост на 19% в номинальном выражении год к году и на 9,7% - в реальном.
28 января, 11:15
Мишустин призвал добиваться экономики высоких зарплат
Мишустин призвал добиваться экономики высоких зарплат
28 января, 11:15
 
РОССИЯРФАлександр НовакСовет Федерации
 
 
