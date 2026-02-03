Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Новак рассказал, что необходимо для ускорения роста ВВП - 03.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260203/novak-867145297.html
Новак рассказал, что необходимо для ускорения роста ВВП
Новак рассказал, что необходимо для ускорения роста ВВП - 03.02.2026, ПРАЙМ
Новак рассказал, что необходимо для ускорения роста ВВП
России для обеспечения темпов роста ВВП на уровне среднемировых необходимо провести структурные изменения экономики, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. | 03.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-03T11:56+0300
2026-02-03T11:56+0300
россия
рф
александр новак
совет федерации
https://cdnn.1prime.ru/img/84218/02/842180219_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_eac67422697dc4faa75dc0fb3338a918.jpg
МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. России для обеспечения темпов роста ВВП на уровне среднемировых необходимо провести структурные изменения экономики, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. "Структурные изменения для экономики очень важны, потому что потенциал роста, который был до этого, в том числе за счет демографической ситуации, за счет нашей внешней торговли, он исчерпан", - сказал вице-премьер на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике. "Структурно для того, чтобы обеспечить более высокий рост - на уровне среднемировых, и обеспечивать устойчивость нашей страны, занимая четвертое место сегодня по паритету покупательной способности, необходимо заниматься этими структурными изменениями, которые должны обеспечить устойчивый рост экономики", - отметил он. Правительство по поручению президента разработало план структурных изменений в российской экономике до 2030 года. Он подразумевает создание современных, хорошо оплачиваемых рабочих мест в высокотехнологичных отраслях, на производствах с высокой добавленной стоимостью, рост потребления отечественных товаров.
https://1prime.ru/20260203/novak-867145026.html
https://1prime.ru/20260203/ekonomika-867144393.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84218/02/842180219_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_3e69413f99d78dec89b14c447d5f4f5d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, рф, александр новак, совет федерации
РОССИЯ, РФ, Александр Новак, Совет Федерации
11:56 03.02.2026
 
Новак рассказал, что необходимо для ускорения роста ВВП

Новак: для ускорения роста ВВП нужны структурные изменения экономики

© РИА Новости . Фотохост-агентство РИА Новости/Максим Блинов | Перейти в медиабанкАлександр Новак
Александр Новак - ПРАЙМ, 1920, 03.02.2026
Александр Новак. Архивное фото
© РИА Новости . Фотохост-агентство РИА Новости/Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. России для обеспечения темпов роста ВВП на уровне среднемировых необходимо провести структурные изменения экономики, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Структурные изменения для экономики очень важны, потому что потенциал роста, который был до этого, в том числе за счет демографической ситуации, за счет нашей внешней торговли, он исчерпан", - сказал вице-премьер на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.
Денежные купюры и монеты - ПРАЙМ, 1920, 03.02.2026
Новак заявил о росте реальных зарплат в России
11:37
"Структурно для того, чтобы обеспечить более высокий рост - на уровне среднемировых, и обеспечивать устойчивость нашей страны, занимая четвертое место сегодня по паритету покупательной способности, необходимо заниматься этими структурными изменениями, которые должны обеспечить устойчивый рост экономики", - отметил он.
Правительство по поручению президента разработало план структурных изменений в российской экономике до 2030 года. Он подразумевает создание современных, хорошо оплачиваемых рабочих мест в высокотехнологичных отраслях, на производствах с высокой добавленной стоимостью, рост потребления отечественных товаров.
Александр Новак
Новак рассказал о росте экономики России в 2025 году
11:24
 
РОССИЯРФАлександр НовакСовет Федерации
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала