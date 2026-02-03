https://1prime.ru/20260203/novak-867145297.html

Новак рассказал, что необходимо для ускорения роста ВВП

России для обеспечения темпов роста ВВП на уровне среднемировых необходимо провести структурные изменения экономики, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. | 03.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-03T11:56+0300

МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. России для обеспечения темпов роста ВВП на уровне среднемировых необходимо провести структурные изменения экономики, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. "Структурные изменения для экономики очень важны, потому что потенциал роста, который был до этого, в том числе за счет демографической ситуации, за счет нашей внешней торговли, он исчерпан", - сказал вице-премьер на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике. "Структурно для того, чтобы обеспечить более высокий рост - на уровне среднемировых, и обеспечивать устойчивость нашей страны, занимая четвертое место сегодня по паритету покупательной способности, необходимо заниматься этими структурными изменениями, которые должны обеспечить устойчивый рост экономики", - отметил он. Правительство по поручению президента разработало план структурных изменений в российской экономике до 2030 года. Он подразумевает создание современных, хорошо оплачиваемых рабочих мест в высокотехнологичных отраслях, на производствах с высокой добавленной стоимостью, рост потребления отечественных товаров.

