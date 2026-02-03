Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Обама обеспокоен непродлением ДСНВ с Россией, заявил Дмитриев - 03.02.2026
Обама обеспокоен непродлением ДСНВ с Россией, заявил Дмитриев
2026-02-03T02:45+0300
2026-02-03T02:47+0300
МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что даже "храбрый" бывший американский президент Барак Обама обеспокоен тем, что время для согласия США на продление действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) с Россией истекает. Обама в понедельник заявил, что прекращение действия ДСНВ сотрет десятки лет дипломатии и рискует положить начало новой гонке вооружений. "Время истекает для согласия США на продление ДСНВ, последнего договора о контроле над ядерными вооружениями между США и Россией. Даже храбрый Обама обеспокоен", - написал Дмитриев на своей странице в соцсети X. Восьмого апреля 2010 года в Праге Обама и тогдашний президент России Дмитрий Медведев подписали ДСНВ. Документ пришёл на смену Договору о СНВ 1991 года и после вступления в силу заменил соглашение о сокращении стратегических наступательных потенциалов 2002 года. ДСНВ был продлён на пять лет в феврале 2021 года и после обмена дипломатическими нотами между Россией и США. Срок действия договора истекает 5 февраля 2026 года. Президент РФ Владимир Путин ранее объявил, что РФ готова после этого срока продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с договором. Он пояснил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью. Президент США Дональд Трамп назвал предложение Путина по ДСНВ хорошей идей, сообщал ряд СМИ.
02:45 03.02.2026 (обновлено: 02:47 03.02.2026)
 
Обама обеспокоен непродлением ДСНВ с Россией, заявил Дмитриев

Дмитриев: даже храбрый Обама обеспокоен тем, что США до сих пор не продлили ДСНВ с РФ

МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что даже "храбрый" бывший американский президент Барак Обама обеспокоен тем, что время для согласия США на продление действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) с Россией истекает.
Обама в понедельник заявил, что прекращение действия ДСНВ сотрет десятки лет дипломатии и рискует положить начало новой гонке вооружений.
"Время истекает для согласия США на продление ДСНВ, последнего договора о контроле над ядерными вооружениями между США и Россией. Даже храбрый Обама обеспокоен", - написал Дмитриев на своей странице в соцсети X.
Восьмого апреля 2010 года в Праге Обама и тогдашний президент России Дмитрий Медведев подписали ДСНВ. Документ пришёл на смену Договору о СНВ 1991 года и после вступления в силу заменил соглашение о сокращении стратегических наступательных потенциалов 2002 года.
ДСНВ был продлён на пять лет в феврале 2021 года и после обмена дипломатическими нотами между Россией и США.
Срок действия договора истекает 5 февраля 2026 года. Президент РФ Владимир Путин ранее объявил, что РФ готова после этого срока продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с договором. Он пояснил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью. Президент США Дональд Трамп назвал предложение Путина по ДСНВ хорошей идей, сообщал ряд СМИ.
 
