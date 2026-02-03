https://1prime.ru/20260203/obama-867136315.html

Обама обеспокоен непродлением ДСНВ с Россией, заявил Дмитриев

2026-02-03T02:45+0300

2026-02-03T02:45+0300

2026-02-03T02:47+0300

экономика

россия

мировая экономика

сша

рф

прага

барак обама

кирилл дмитриев

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867136315.jpg?1770076063

МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что даже "храбрый" бывший американский президент Барак Обама обеспокоен тем, что время для согласия США на продление действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) с Россией истекает. Обама в понедельник заявил, что прекращение действия ДСНВ сотрет десятки лет дипломатии и рискует положить начало новой гонке вооружений. "Время истекает для согласия США на продление ДСНВ, последнего договора о контроле над ядерными вооружениями между США и Россией. Даже храбрый Обама обеспокоен", - написал Дмитриев на своей странице в соцсети X. Восьмого апреля 2010 года в Праге Обама и тогдашний президент России Дмитрий Медведев подписали ДСНВ. Документ пришёл на смену Договору о СНВ 1991 года и после вступления в силу заменил соглашение о сокращении стратегических наступательных потенциалов 2002 года. ДСНВ был продлён на пять лет в феврале 2021 года и после обмена дипломатическими нотами между Россией и США. Срок действия договора истекает 5 февраля 2026 года. Президент РФ Владимир Путин ранее объявил, что РФ готова после этого срока продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с договором. Он пояснил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью. Президент США Дональд Трамп назвал предложение Путина по ДСНВ хорошей идей, сообщал ряд СМИ.

сша

рф

прага

2026

