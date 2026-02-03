https://1prime.ru/20260203/obschina-867138944.html
В Харьковской области две общины остались без электричества
МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Изюмская и Балаклейская общины Харьковской области Украины остались без электричества в связи с аварийной ситуацией на объектах энергоснабжения, сообщают местные власти.
"В связи с аварийной ситуацией на объектах энергоснабжения без напряжения остается вся Изюмская община", - сообщает Изюмская городская военная администрация в своем Telegram-канале.
Начальник Балаклейской городской военной администрации Виталий Карабанов опубликовал в своем Telegram-канале сообщение похожего содержания о Балаклейской общине.
